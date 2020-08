Mercedes-duo gaat verder waar het vorige week ophield

Business as usual dus: weliswaar topten de Zilverpijlen vorige week op hetzelfde circuit niet de vrijdagse testsessies, maar aan het einde van het weekend was er wel een vierde overwinning voor Mercedes in even zoveel races. En dus was er geen reden om vandaag de zaken opeens anders aan te pakken, zei Hamilton na afloop van de eerste dag. "In het algemeen hebben we een goede dag achter de rug. We begrepen de auto erg goed en we kwamen eigenlijk precies op de analyse uit die we met de data van vorige week ook al hadden gemaakt.

Het enige echte verschil met een week geleden vormt de bandenkeuze van Pirelli. De Italianen hebben er voor gekozen om dit weekend een stap zachtere banden mee te nemen en dat vergde enige creativiteit, vervolgt Hamilton. "We hebben wat aanpassingen gedaan en dat kunnen we hier en daar nog wel verder doen om nog een paar honderdsten van de tijd af te schaven. Zeker de ronden op de zachtste banden, die zijn wel erg zacht dit weekend. Die zachtste compound raakt aan het einde van de ronde wat oververhit, maar de mediums voelen eigenlijk precies hetzelfde aan tot en met de laatste paar bochten en die blijven ook wat beter aan de achterkant."

De auto zelf is niet verrassend precies dezelfde als vorige week, geen updates dus bij Mercedes. "We hebben wat kleine dingen veranderd, details in de afstelling en daarin kunnen we nog wel wat vinden. We hebben nog steeds dezelfde auto en die moeten we nu verder optimaliseren."

Ook teamgenoot Valtteri Bottas was redelijk te spreken over de bandenkeuze van Pirelli. "Ze gaan zeker minder lang mee en met deze temperaturen hebben ze het zwaar te verduren, zeker met veel brandstof aan boord. Het is een circuit dat veel energie vreet en de banden krijgen veel opdonders te verwerken in de snelle bochten. Daar moeten we vanavond nog maar even naar kijken zodat we morgen in de kwalificatie een goed plan hebben."