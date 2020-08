Renault overweegt beroep tegen hoogte van straf Racing Point

De FIA publiceerde vanochtend de uitspraak van de stewards die zich bezighielden met de zaak. Zij verklaarden dat Racing Point schuldig was aan het breken van de regels rond de listed parts door het ontwerp van de achterste brake ducts van de Mercedes W10 op de 2020-bolide te gebruiken. De straf: 400.000 euro boete en vijftien punten aftrek in het constructeurskampioenschap omdat het schuldig werd bevonden na het protest dat bij de Stiermarkse Grand Prix werd ingediend. Daarnaast volgden voor de protesten bij de Hongaarse en Britse Grands Prix in totaal twee reprimandes. Toch hoeft Racing Point het betwiste brake duct-ontwerp niet te veranderen.

Vooralsnog is Renault F1 Team niet in beroep gegaan tegen het besluit, maar teambaas Cyril Abiteboul sluit niet uit dat dit nog gaat gebeuren. In beroep gaan kan normaal gesproken alleen in het eerste uur na de uitspraak, vanwege de complexiteit van deze zaak is die termijn verlengd tot 24 uur. Daarna is er nog 96 uur om het beroep te bevestigen of terug te trekken. Als Renault in protest gaat, dan is dat vanwege de hoogte van de straf. “Ik kan bevestigen dat we bekijken of we wel of niet in beroep gaan”, zei hij. “Omdat het zo complex is, moeten we zorgvuldig het belang van de sport en de consistentie van de sanctie balanceren. We kijken ernaar of we in beroep gaan tegen de straf, niet het besluit zelf.”

Renault blij met aankondiging Tombazis

In algemene zin zijn Abiteboul en Renault tevreden met de bevindingen van de stewards, die inderdaad vaststelden dat de achterste brake ducts niet voldeden aan de sportieve reglementen. “Wij zijn blij met die conclusie”, vertelde Abiteboul. “Ik denk dat de strafmaat open staat voor discussie, en daarover kan oneindig doorgepraat worden. We zullen het overwegen, waarbij we in gedachten houden dat het verkregen voordeel het hele seizoen behouden blijft. En het is een tastbaar voordeel.” Want doordat Renault de achterste brake ducts niet zelf heeft ontworpen, kon het ontwerpteam de tijd aan het ontwikkelen van andere onderdelen besteden.

Abiteboul meent ook dat er rekening gehouden dient te worden met het totale plaatje van kopiëren in de F1. Renault verwelkomt de aankondiging van technisch hoofd single seaters Nikolas Tombazis van de FIA dat de autosportbond er meer op wil letten. “Kopiëren is onderdeel van de Formule 1, maar de technologie is zo ver dat we nu dingen kunnen doen die eerder niet mogelijk waren”, stelt Abiteboul, die ervoor pleit dat het reglementaire raamwerk ‘meegroeit’ met de technologische ontwikkeling. “En we zijn ook tevreden met het statement van Nikolas Tombazis over zijn bereidheid om deze zaak stevig aan te pakken. Maar we moeten begrijpen wat precies achter die verklaring schuilt. Daarom nemen we wat tijd voordat we besluiten of we actie ondernemen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper