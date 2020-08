Hamilton topt vrijdagse trainingen op Silverstone, Verstappen P4

Aan het begin van de Engelse ochtend had Mercedes alvast laten zien hoe de kaarten in F1 anno nu zijn geschud. Zachter rubber en warmer weer ten spijt, niemand moet zich enige illusies maken over krachtsverhoudingen tijdens het tweede raceweekend op Silverstone. Er staat ongeacht de omstandigheden en ongeacht het circuit geen enkele maat op het merk met de ster. Tijdens de middagsessie, waarin alle coureurs eigenlijk de 2021-compounds van Pirelli hadden moeten testen, heeft men die constatering nog maar eens wat kracht bijgezet.

Moment of fame voor Hülkenberg, Mercedes herstelt de orde

Die sessie werd overigens verreden onder ronduit zomerse omstandigheden, met een buitentemperatuur van meer dan dertig graden. Terwijl Christian Horner en Mattia Binotto in de openingsminuten nog wat keuvelden over hét gespreksonderwerp van de dag - de uitspraak tegen Racing Point - zette Lance Stroll in één van die auto's een eerste richttijd op de klokken. Op het zachtste rubber noteerde hij een 1.27.179. Teamgenoot Nico Hülkenberg, die dit weekend opnieuw instapt voor de afwezige Sergio Perez, liet niet veel later zien dat hij de 'schwung' inmiddels ook goed te pakken heeft. Hij ging welgeteld 0.049 van een seconde sneller dat zijn teamgenoot en toonde zich ook in het restant aardig competitief.

De sympathieke coureurs uit Emmerik was zelfs even bovenaan de tijdenlijst te vinden, al is het voor fans te hopen dat ze snel een foto hebben gemaakt. De pret was namelijk van korte duur. Na pakweg twintig minuten herstelde Mercedes de verhoudingen. Bottas ging 1.2 seconden sneller dan de beste Racing Point en dat op een hardere compound. Waar de Hulk zijn toptijd noteerde op softs, ging Bottas imponerend veel sneller op mediums. Beide Mercedes-coureurs worden doorgaans op vergelijkbare schema's naar buiten gestuurd, maar ditmaal koos de formatie van Toto Wolff - die zelf de pitmuur even verliet voor een plekje langs de baan - voor verschillende aanpakken. Waar Bottas zijn eerste run op mediums afwerkte, werd Hamilton op een setje softs naar buiten gestuurd. Het leverde de Brit kortstondig P1 op, al was hij op die zachtere compound slechts 0.006 sneller dan Bottas.

Ricciardo komt sterk voor de dag, Verstappen vierde

Daarmee stonden de gebruikelijke verhoudingen al rap op het scorebord. Het was alleen nog wachten op het moment dat Verstappen zijn gebruikelijke derde stek zou innemen om het riedeltje compleet te maken. De Nederlander werd na een half uurtje toekijken op mediums naar buiten gestuurd door Red Bull en deed bij zijn eerste run wat er van hem werd verwacht. Op een halve seconde van het Mercedes-duo sprong hij namelijk naar de derde positie.

De gebruikelijke top-drie leek daarmee in beton gegoten, ware het niet dat Daniel Ricciardo deze vrijdag een verrassend snelle run afwerkte in zijn Renault. Het Franse merk liet beide coureurs in de openingsfase op de hardste band rijden, maar toen Ricciardo eenmaal de zachtste sloffen onder zijn bolide kreeg, wist hij vriend en vijand te verrassen. De man uit Perth liet de klok namelijk stoppen op een 1.26.421 en was Verstappen daarmee te snel af voor P3. Zelfs toen de Nederlander zelf ook een poging ondernam op softs, bleef zijn voormalig teamgenoot voor. Verstappen gaf op exact dezelfde compound 0.016 toe op de Renault-rijder.

Hamilton naar de kop, malheur voor Vettel en Giovinazzi

Helemaal vooraan nam Hamilton het commando uiteindelijk nog over in wat verder een matte training zonder veel incidenten was. De regerend en zesvoudig wereldkampioen gaf er een extra setje softs aan om tot 1.25.606 te komen. Het bleek voldoende om deze vrijdag bovenaan de tijdenlijsten af te sluiten. Sterker nog: Hamilton was met deze toptijd ook sneller dan alle rondetijden die vorige week tijdens de vrije trainingen werden genoteerd, dus inclusief die van zaterdagochtend als het doorgaans nog sneller gaat.

Bottas topte de ochtendsessie op deze vrijdag, maar moest ditmaal genoegen nemen met P2 op 0.176 van een seconde. Ricciardo completeerde zoals gezegd de top-drie, net voor Verstappen en Stroll. Diens teamgenoot Hülkenberg bleef Charles Leclerc en het McLaren-duo voor op de zesde plek. Waar Leclerc zijn SF1000 probleemloos in de rondte kon sturen, waren er meer problemen voor de tweede Ferrari. Met nog acht minuten op de klok moest Vettel zijn bolide namelijk parkeren met een motorisch probleem. Mede daardoor kwam de viervoudig wereldkampioen niet verder dan de veertiende tijd. Voor hem vinden we onder meer het AlphaTauri-duo, Alexander Albon (elfde) en Esteban Ocon op de tiende plek. In de ultieme slotfase gaf ook de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi nog de geest, met een afsluitende code rood tot gevolg.

De derde en afsluitende vrije training op Silverstone begint zaterdag om 12.00 uur onze tijd.

Uitslag tweede vrije training 70th Anniversary Grand Prix:

