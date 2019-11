Verstappen: “Gaat de goede kant op voor volgend jaar”

Verstappen kwam zaterdag maar 0.067 seconde tekort voor de pole. Op de vraag waar hij die tijd precies heeft laten liggen, antwoordde hij in de persconferentie: “Ik denk dat Q3 over het geheel genomen een moeilijkere sessie was dan Q2. Ik vond op sommige plekken niet dezelfde grip. Maar dat was natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Het was gewoon iets lastiger om een goede ronde te rijden.”

Dat Red Bull richting het einde van het seizoen voor de pole-positions mee kan strijden, is niettemin een positief gegeven, vindt ook Verstappen. “Het is erg positief dat we er in de kwalificatie zo dicht bij zaten. Vergeleken met vorig jaar hebben we een zeer grote stap gemaakt. We zijn de laatste twee races sowieso een stuk competitiever geweest”, aldus Verstappen, die blij is met de opwaartse lijn bij het team in de aanloop naar 2020.

“Ik denk dat we zeker aan het verbeteren en aan het leren zijn. En ook kijkend naar volgend jaar, dan gaat het absoluut de goede kant op. Ik ben alles bij elkaar dus zeer tevreden", klinkt hij aanmerkelijk positiever dan enkele weken geleden. "Het hele weekend is gewoon soepel verlopen bij ons. We hebben niet echt veel problemen gehad met de afstelling of iets dergelijks. Natuurlijk had ik hier liever in het midden gezeten [als polesitter], maar om bij de eerste drie te staan is erg positief.”

Verstappen is dus een stuk optimistischer over alles dan bij de eerste paar races na de zomerstop. “Ik denk dat Mexico zeer goed was, maar daar hadden we ook verwacht competitief te zijn. De races daarvoor gingen niet zoals we wilden. Ik had [na Mexico] dus nog steeds zoiets van: we zullen zien of we ook echt weer wat performance terug hebben gevonden. Maar dit weekend verloopt alles duidelijk zeer positief, dus ik denk dat we daar wel blij mee mogen zijn. Het team heeft het goed gedaan door niet op te geven en te blijven pushen om weer de performance te hebben die we voor de zomerstop hadden. Ik denk dat ik daarom iets positiever klink.”

