Vettel: "Had minder conservatief moeten zijn in Q3"

In een bijzonder spannend slot van de kwalificatie op het Circuit of the Americas gaf Ferrari-rijder Vettel na zijn eerste poging amper 0.012 toe op snelste man Bottas en de Mercedes. Die twee tijden bleven uiteindelijk ook overeind, want de toppers slaagden er bij hun tweede en laatste poging niet meer in om nog sneller te gaan.

Vettel baalt, want hij zegt dat hij tijdens de eerste ronde nog sneller had gekund. Hij ging in de laatste sector niet helemaal voluit om in ieder geval een snelle geldige ronde op het bord te hebben.

"Het was natuurlijk een mooie sessie en de auto was heel leuk om te besturen, maar als je zo dichtbij bent en net aan de verkeerde kant zit, dan is dat jammer. Voor Valtteri was het net iets leuker", reageerde Vettel nadien. "Het verschil was enorm klein, maar het was oké. Ik had een heel goede eerste ronde en liet wat marge in de laatste sector. Ik was misschien wat te conservatief om er zeker van te zijn dat ik de ronde kon afmaken, om dan sneller te gaan in de tweede ronde. Jammer genoeg ging ik niet meer sneller en werkte mijn plannetje niet."

In het algemeen ging het best goed. "We hebben een goed racetempo te pakken voor de race, want de wagen voelde zaterdag beter aan dan vrijdag. Dat is wat we nodig hadden.

Voor Bottas was het zijn twaalfde pole in zijn F1-carrière. Red Bull-rijder Max Verstappen start zondag als derde. Ook hij kwam 0.067 tekort op de pole. De tweede Ferrari van Charles Leclerc start als vierde. Hij was slechts 0.109 langzamer dan Bottas in de spannendste kwalificatie van het jaar.