Verstappen legt uit waarom eenstopper het plan was voor F1 Abu Dhabi

Met de wereldtitel en veertien zeges op zak begon Max Verstappen aan het laatste treffen van het Formule 1-seizoen 2022. In Abu Dhabi begon hij de race van pole-position, om het jaar vervolgens in stijl af te sluiten met zijn vijftiende zege van het seizoen. Op weg naar de winst bracht de Nederlander slechts één keer een bezoekje aan de pits, terwijl het gros van de overige rijders - onder wie teamgenoot Sergio Perez - twee keer van banden wisselden. In de loop van de race spraken Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase nog diverse keren over de strategie, om uiteindelijk te besluiten het bij één pitstop te houden. Voor Verstappen kwam dat overigens niet als een verrassing, want vooraf was de eenstopper al de voorkeursstrategie.

"Ik wist dat ik ietwat gehinderd zou worden met een tweestopper, omdat ik niet twee setjes harde banden had. Mijn doel was dus altijd om te proberen een eenstopper te laten werken", legde Verstappen na afloop van de race op het Yas Marina Circuit uit. De keuze voor de eenstopper hield wel in dat de tweevoudig wereldkampioen flink aan de bak moest om zijn banden te managen. "Aanvankelijk was de snelheid goed op de mediums, alleen de laatste drie ronden op die set banden waren lastiger omdat ik een bepaalde ronde moest halen. Ik denk dat we die stint best goed hebben verlengd. Toen ik eenmaal op de harde band reed, kon ik ze goed op temperatuur brengen omdat ik een redelijke voorsprong had. Op een gegeven moment wilde ik iets sneller gaan, maar toen wisten we nog niet of de band het de hele stint vol zou houden. Er was dus wat management bij betrokken om te zien of we het einde konden halen. Op een zeker moment bereikte ik het punt waarbij de tweestopper niet meer zou werken en toen voelden de banden nog heel goed, waardoor ik tot het einde door kon."

Met de overwinning in Abu Dhabi sluit Verstappen zijn beste F1-seizoen tot dusver in stijl af, maar ook heeft hij daarmee ietwat revanche kunnen nemen voor het moeizame weekend in Brazilië. Daar zat er uiteindelijk niet meer in dan de zesde plek, nadat hij door een incident ver terugviel en ook de afstelling niet naar wens was. In Abu Dhabi was daar geen sprake van. "De balans was heel goed", aldus Verstappen, die de slotrace van het seizoen totaal niet vergelijkbaar vindt met het treffen op Interlagos. "Dit was een compleet ander weekend. In Brazilië hadden we het heel lastig, maar ik denk dat we redelijk goed wisten wat daar precies verkeerd ging. Daardoor waren we hier vanaf het begin veel competitiever."

Video: Max Verstappen komt als winnaar binnen in Abu Dhabi

Een klasse apart: Reserveer hier hét F1-boek over seizoen 2022