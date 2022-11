Na een minder weekend in Brazilië had Red Bull op het Yas Marina Circuit de zaakjes weer voor elkaar. Ook stonden alle neuzen weer dezelfde kant op, nadat intern alles was uitgesproken met betrekking tot de teamorder die Max Verstappen op Interlagos naast zich neer had gelegd. Het team deelde de lakens uit in de vrije trainingen en ging er in de kwalificatie met de eerste en tweede startplek vandoor, waarbij het Verstappen was die voor de zevende keer in 2022 de pole-position greep. Na eerder de coureurs- en constructeurstitel te hebben binnengehaald stond er bij het ingaan van de laatste race nog één ding op het verlanglijstje van Red Bull: met Sergio Perez tweede worden in het kampioenschap. Aangezien Perez en Charles Leclerc beide met 290 punten aan de seizoensafsluiter begonnen, was de opdracht van de Mexicaan vooraf kristalhelder: voor de Monegask finishen.

Perez had een goede start vanaf de tweede plek, maar Verstappen wist zijn teamgenoot nog net voor te blijven bij het insturen van de eerste bocht. Charles Leclerc behield de derde plek en zou later in de eerste ronde een kijkje nemen bij de Mexicaan, maar die gooide resoluut de deur dicht. Carlos Sainz was niet lekker weggekomen bij de start en zag Lewis Hamilton voor zich komen. Hij probeerde de vierde plek zo snel mogelijk terug te pakken. Bij de vijfde bocht wist Hamilton de Ferrari nog achter zich te houden, maar bij de zesde bocht leek Sainz er wel langs. Hamilton ging echter van de baan en sneed de bocht af, waarna hij voor de Spanjaard terugkeerde op de baan. De stewards keken eerst of Sainz Hamilton van het circuit had gedwongen maar oordeelden dat daar geen sprake van was. Vervolgens onderzochten ze of er bij Hamilton sprake was van ‘leaving the track and gaining an advantage’. Ook dat was volgens de wedstrijdleiding niet het geval.

Voordat de stewards tot de conclusie waren gekomen dat Hamilton de positie niet terug hoefde te geven, had Mercedes Hamilton echter al opgedragen om Sainz erlangs te laten. Een ronde later wist hij de Ferrari-coureur echter alweer terug te pakken. George Russell had bij de start een plek verloren aan Lando Norris, maar wist in de vijfde ronde de McLaren-coureur te passeren, waarna hij zich bij het gevecht tussen Hamilton en Sainz voegde. De zevenvoudig wereldkampioen begon het vervolgens ineens moeilijker te krijgen. In de achtste ronde werd hij ingehaald door Sainz en in de negende ronde zag hij Russell langszij komen. Hamilton over de boordradio: “Ik verlies vermogen. Wat is er aan de hand?” Later sprak hij het vermoeden uit dat hij schade had aan de onderkant van de auto - hij maakte een flinke stuiter over een kerbstone toen hij tijdens de eerste ronde van de baan ging tijdens zijn duel met Sainz.

Na zestien ronden ging Perez als eerste uit de voorhoede naar de pits om de medium banden in te wisselen voor harde exemplaren. Russell dook ook meteen naar binnen, maar had een langzame pitstop en reed bij het wegrijden Norris in de weg, waarvoor hij later een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Verstappen kwam na twintig ronden binnen voor zijn eerste, en naar later bleek enige, pitstop. Linksachter duurde het wisselen van de band iets langer, waarmee de Nederlander ongeveer een seconde verloor. Door de pitstop van Verstappen kwam Leclerc aan kop te liggen, maar de Monegask zocht een ronde later de pits op, waarna de volgorde vooraan was hersteld. Het oponthoud in de pits deed Verstappen uiteindelijk dus geen pijn.

Verstappen focuste tijdens zijn tweede stint op het managen van de banden om zo te kijken of hij de race op één pitstop kon uitrijden. Leclerc kwam vervolgens dichterbij aan Perez, die daarop meldde dat hij opgehouden werd door Verstappen. Red Bull besloot Perez een tweede pitstop te laten maken. Leclerc kreeg de tweede plek in handen en ging logischerwijs proberen om de race op zijn huidige set banden te voltooien. Perez viel door zijn bezoek aan de pits terug naar de zesde plek en moest zich op zijn nieuwere banden dus naar voren zien te vechten. Sainz en Russell zochten later eveneens voor de tweede maal de pits op, waardoor Perez naar de vierde plek opschoof. De coureur uit Guadalajara kreeg daarna te horen dat het tempo dat hij reed goed genoeg was om Leclerc te kunnen pakken. Perez moest daarvoor echter eerst afrekenen met Hamilton. En dat duurde waarschijnlijk net iets te lang. Na de eerste inhaalpoging van Perez wist de Mercedes-coureur met DRS weer langszij te komen. Een ronde later was hij er wel definitief voorbij, waarna hij jacht kon maken op Leclerc en daarmee de tweede plek in het kampioenschap.

Perez moest in twaalf ronden tijd een gat van negen seconden zien te dichten. Verstappen gaf over de boordradio aan dat de banden zich prima hielden en dat aan Perez voluit kon gaan. Met nog vijf ronden voor de boeg bedroeg het verschil tussen Leclerc en Perez echter nog altijd vijf seconden. Het leek daardoor aan te komen op de laatste ronde. Bij het ingaan van de slotronde was het gat echter nog twee seconden en Perez kwam zodoende niet dichtbij genoeg om nog een aanval te kunnen wagen. Leclerc finishte als tweede en pakte daarmee de tweede plek in het kampioenschap. Perez moest zich tevreden stellen met P3 in de race én de eindstand van het WK.

Drie ronden voor het einde was het over en uit voor Lewis Hamilton. De Brit lag vierde en baalde dat hij geen tweede pitstop had gemaakt, maar kreeg kort voor het einde met een groter probleem te maken in de vorm van een hydraulisch mankement. De Mercedes-coureur moest zijn W13 daarop in de pits parkeren. Hierdoor kreeg Sainz de vierde plek in handen en eindigde Russell als vijfde. Norris kwam als zesde over de eindstreep en was daarmee de beste in het middenveld. Esteban Ocon kwam een seconde na hem als zevende onder de vlag door. Sebastian Vettel werd achter Lance Stroll en Daniel Ricciardo tiende in zijn laatste Formule 1-race en nam afscheid met donuts op het rechte stuk, nadat even daarvoor de top-drie de banden op start-finish had opgerookt.

Verstappen besloot het seizoen met een klinkende zege en zette het record voor meeste overwinningen in een seizoen op vijftien. Fernando Alonso viel halverwege de race uit met een waterlek, maar de zevende plek van Ocon was genoeg voor Alpine om McLaren voor te blijven voor de vierde plaats bij de constructeurs. De achtste en tiende plaats van Stroll en Vettel zorgden ervoor dat Aston Martin op een gelijk aantal punten eindigde als Alfa Romeo: 55 stuks. Op basis van de raceresultaten eindigde de renstal uit Hinwil als zesde in het eindklassement. Naast Alonso en Hamilton viel ook Nicholas Latifi uit. De Canadees zag zijn laatste Formule 1-race voortijdig eindigen nadat Mick Schumacher, die eveneens in 2023 niet op de grid staat, hem van achteren had aangereden.

