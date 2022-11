Hamilton eindigt ‘jaar om te vergeten’ in mineur met uitvalbeurt

Lewis Hamilton stond in de slotfase van de race op het Yas Marina Circuit onder druk van Carlos Sainz voor de vierde plek, toen hij uitviel met een hydraulisch probleem. Bij de start waren beide coureurs elkaar ook al tegengekomen, waarbij Hamilton van de baan werd gedrukt door Sainz. “Ik was oké met de race. Het was niet de meest geweldige race, maar ik had een goede start”, zegt Hamilton bij Viaplay. “Daarna had ik echter moeite met de balans. Bij het uitstapje heb ik denk ik schade aan de onderkant van de wagen opgelopen. Vervolgens heb ik geprobeerd wat dingen om te zetten om de auto weer in balans te krijgen. Na de pitstop leek het weer in orde, maar helaas ben ik vanwege een hydraulisch probleem niet aan de finish gekomen.”

Daarmee kwam er voor Hamilton een teleurstellend einde aan een teleurstellend seizoen. “Het was een jaar om te vergeten”, vat de Mercedes-coureur zijn campagne samen. Toch blijft hij ook positief. “Maar het was ook een jaar van groei. Om wat voor reden dan ook was het voor ons een uitdagend jaar. Maar het gaat erom hoe je je daarvan herstelt en dat hebben we elk weekend goed gedaan.”

Qua statistieken was dit niet zijn beste jaar, weet Hamilton. “Maar wel op persoonlijk vlak, kijkend naar hoe ik heb samengewerkt met het team. We zijn een eenheid gebleven”, aldus Hamilton in gesprek met onder meer Motorsport.com, eraan toevoegend dat hij zich niet al te druk maakt over het mislopen van een overwinning. “Een zege was leuk geweest, maar onze eerste vijfde plek van het seizoen voelde ook als een zege. De eerste vierde plaats ook en de eerste podiumplek ook. Een tweede plaats voelde echt alsof we iets hadden gepresteerd. Daar houd ik me aan vast.”

Hamilton wil tot slot nog niet veel kwijt over het Formule 1-seizoen 2023. “Ik denk nu aan mijn winter”, reageert de Brit, die in januari zijn 38ste verjaardag viert. “Wat ik ga doen? Tijd doorbrengen met mijn familie. Hopelijk gaan we sneeuwpoppen maken, een dagje uit met mijn neefje en nichtje en ze leren skiën. Ook wil ik een mooie tijd hebben met mijn moeder, diepe gesprekken voeren, trainen en gezond blijven.”

Video: Lewis Hamilton na de Grand Prix van Abu Dhabi