Gasly hindert Perez in Abu Dhabi: "Had een straf moeten krijgen"

Sergio Perez en Charles Leclerc begonnen allebei met 290 punten aan de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. Het doel was simpel: finish voor je directe concurrent en je wordt tweede in het kampioenschap. Met een tweestopper besloot Sergio Perez in de aanval te gaan, terwijl Leclerc het bij één bandenwissel hield. Hugh Bird, Perez' engineer, vertelde de Mexicaan dat hij de Ferrari-coureur in de laatste ronde zou bijhalen. Uiteindelijk finishte Perez 1,3 seconde achter de Monegask en verloor de strijd voor de tweede plek in het kampioenschap.

De Mexicaan is niet blij met de strategie en ook niet te spreken over een aantal achterblijvers. In de slotfase stuitte Perez op Zhou Guanyu, Alexander Albon en Pierre Gasly. Met name met de Fransman was de Red Bull-coureur niet blij. "Ik verloor denk ik een seconde daar", trapt Perez af. "De blauwe vlaggen waren duidelijk te zien. Gasly was echter in gevecht en dan is het lastig om je plek op te geven. Het leek op een gegeven moment alsof hij de deur openhield, daarom wilde ik erlangs. Gelukkig kon ik op het laatste moment nog remmen. Anders was er een touché geweest. In normale omstandigheden had Pierre een straf moeten krijgen. Maar het was de laatste race. Ik ben vooral blij dat we naar huis kunnen en nergens meer over hoeven te discussiëren."

Perez geeft complimenten aan Leclerc. Volgens de Mexicaan viel zijn snelheid al vrij vroeg in de race weg, waardoor hij achter de Ferrari-coureur kwam te liggen. "Dat is hoe de sport werkt", vervolgt hij. "Soms win je, soms verlies je. Ferrari en Charles hebben in Abu Dhabi fantastisch gereden. Ze gingen uitstekend met de banden om en waren sterker dan wij. Vooral de eerste stint verliep moeizaam, wat het lastig maakte. De tweede stint, toen ik achter Max zat, kon ik niet optimaal benutten. Ik kon minder pushen dan had gemoeten. We hebben een aantal keer kort overlegd [om bij een eenstopper te blijven]. Maar wij dachten dat de slijtage hoger zou zijn dan die uiteindelijk was. We hebben in die tweede stint minder gedaan dan had gemoeten, dat kostte ons denk ik een seconde of twee."

Video: Perez verliest strijd van Leclerc tijdens slotrace in Abu Dhabi