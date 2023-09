Verstappen lovend over samenwerking met nieuwe performance engineer

Sinds de start van het Formule 1-seizoen 2023 werkt Max Verstappen samen met Richard Cooke. Hij werkt al sinds 2017 bij Red Bull en werd gepromoveerd van het simulator-team naar het raceteam. Als performance engineer ondersteunt Cooke de vaste race-engineer van Verstappen Giancarlo Lambiase. Samen vormen zij een sterke drie-eenheid die zeer nauw samenwerkt.

Het werk van Cooke richt zich vooral op het optimaliseren van de systemen van de auto, zoals het differentieel en de rembalans. Lambiase kijkt vooral naar het grotere geheel. Verstappen erkent dat hij even moest wennen aan het nieuwe teamlid, maar stelt dat de samenwerking inmiddels uitstekend is. “Door omstandigheden werk ik dit jaar met een nieuwe performance engineer, eigenlijk al vanaf de start”, aldus de regerend wereldkampioen, die inmiddels negen opeenvolgende Grands Prix op zijn naam heeft geschreven. “Het heeft wat tijd nodig om ingespeeld te raken. Ik moet zeggen dat ik heel erg trots ben op het werk wat hij heeft verricht. Hij stapte in en nam de taak op zich. Het is ongelofelijk wat we bereikt hebben en het is heel prettig om met hem samen te werken. Maar zoals altijd kost het bij een nieuw teamlid wat tijd om heel goed te begrijpen wat we van elkaar nodig hebben. Nu hij wat meer races ervaring heeft, denk ik dat hij geweldig werk levert. Het is niet gemakkelijk om hier zo opeens in te springen.”

Volgens de Nederlander draagt de samenwerking met een engineer ook bij aan het grotere plaatje in de continue zoektocht naar verbeteringen. Niet alleen voor 2023, maar ook voor de toekomst: “Net als bij de auto blijf je elk detail analyseren. Ook voor de nieuwe auto voor volgend jaar, of voor het jaar erna. Wat heb je dan nodig? Moeten we bepaalde aspecten beter bekijken? Wat kunnen we verbeteren? Dus ja, het is een continue output.”