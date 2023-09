Hoe laat start de Grand Prix van Italië?

Datum: zondag 3 september

Start van de race: 15.00 uur

De Grand Prix van Italië 2023 op het historische Autodromo Nazionale Monza vindt plaats op zondag 3 september. De race gaat om de gebruikelijke tijd van start: 15.00 uur in de Europese middag. De coureurs leggen 53 ronden over het 5,793 kilometer lange circuit af. Gezien de gemiddelde snelheid op de razendsnelle omloop is dit qua tijd - zonder oponthoud door safety cars en rode vlaggen - een van de kortste races van het jaar.

Formule 1 tijden: Tijdschema GP van Italië

Datum Sessie Tijden Vrijdag 1 september Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 1 september Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 2 september Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 2 september Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 3 september Grand Prix van Italië 15.00u

Formule 1 live kijken: GP Italië

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.45 uur

Formule 1-fans kunnen de Grand Prix van Italië live volgen via diverse platforms. Viaplay voorziet in uitgebreide verslaggeving van het evenement, inclusief een voorbeschouwing die aanvangt om 14.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen leidt de gesprekken met analisten Giedo van der Garde en Ernest Knoors, terwijl pitreporter Chiel van Koldenhoven het meest recente nieuws en interviews vanaf het circuit deelt. Om 14.55 uur schakelen ze over naar het liveverslag van de race, met commentaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na afloop van de race wordt de podiumceremonie uitgezonden, gevolgd door analyses van de cruciale momenten vanuit de studio en interviews met de coureurs op het circuit.

F1 kijken op Viaplay

Voor het bekijken van Formule 1-actie op Viaplay is een abonnement noodzakelijk. Hoewel Viaplay zelf geen vrij toegankelijk kanaal heeft, bieden aanbieders zoals KPN, Ziggo en T-Mobile speciale pakketten aan waarmee je direct een Viaplay-abonnement kunt afsluiten. Via deze pakketten kunnen kijkers de Formule 1-actie volgen via een speciaal tv-kanaal. Het maandelijkse tarief voor dit pakket bedraagt 15,99 euro. Een andere optie is om de uitzendingen naar je televisie te streamen met behulp van apparaten zoals Apple TV of Google Chromecast, maar ook voor deze optie is een Viaplay-abonnement vereist.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

Een alternatieve manier om de Grand Prix van Italië te volgen, is via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro krijg je live en on-demand toegang tot alle gebeurtenissen van het raceweekend in Monza. Naast de Formule 1-races kun je ook alle sessies van zowel de Formule 2 als Formule 3 bijwonen, evenals de Porsche Supercup. De uitzending op F1TV Pro begint om 14.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing, waar internationale experts interviews afnemen, belangrijke momenten analyseren en achtergrondinformatie delen. Om 14.55 uur schakelt F1TV Pro over naar livebeelden van de race, waarbij abonnees kunnen kiezen uit diverse taalopties, waaronder Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees. Na afloop van de race volgt een grondige nabeschouwing met analyses en interviews met de coureurs.

Qua kosten heeft F1TV Pro twee abonnementsopties. Een jaarabonnement kost 64,99 euro, terwijl de maandelijks opzegbare optie beschikbaar is voor 7,99 euro per maand (of 95,88 euro per jaar). Met beide abonnementen krijg je toegang tot alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix, evenals historische races en extra functies zoals live timing, driver tracker en onboards van alle coureurs.

Neem snel een abonnement op F1TV Pro en mis niets van de Grand Prix van Italië!

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De voorbeschouwing: 14.00 uur tot 15.00 uur

De nabeschouwing: 17.00 uur tot 18.00 uur

Zender: Kanaal 14 en Ziggo Sport Select

De Formule 1 wordt niet meer live uitgezonden door Ziggo. Abonnees krijgen echter wel speciale F1-programma's voorgeschoteld op Ziggo Sport tijdens de Grand Prix van Italië. Vanaf 14.00 uur kunnen kijkers zich afstemmen op het Race Café, waar presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos gezamenlijk met diverse tafelgasten voorbeschouwen op de actie die komen gaat. De eigenlijke race wordt niet door Ziggo uitgezonden, maar kan worden bekeken via Viaplay of F1TV. Na de race keert het Race Café terug om 17.00 uur, nu met een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix op het Autodromo Nazionale Monza. Dit wordt voorzien van commentaar door Olav Mol en verrijkt met analyses van de experts aan tafel.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Italië

Start uitzending: 17.26 uur

Zender: NPO1

Indien je de Formule 1 via een openbaar kanaal wilt volgen, is de NOS een optie voor een samenvatting van de Grand Prix van Italië. Deze uitzending inclusief samenvatting gaat van start om 17.26 uur op NPO1 en wordt begeleid door het commentaar van Hans van Loozenoord. Voormalig F1-coureur Jan Lammers zal vanuit de studio de cruciale momenten ontleden. Het programma heeft een duur van dertig minuten.

Voor de Grand Prix van Italië zijn er diverse kijkmogelijkheden, afhankelijk van je voorkeur en abonnement. Viaplay en F1TV Pro bieden uitgebreide live-uitzendingen en toegang tot alle sessies op aanvraag. Ziggo Sport Race Café en de NOS bieden samenvattingen en analyses voor degenen die de racehoogtepunten willen ervaren.

GP Italië: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht van welke aanbieders de Grand Prix van Italië uitzenden, evenals in welke vorm en hoe laat ze dat doen.

Zender Programma Tijd Kanaal Viaplay Liveverslag 14.00u - 17.45u Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.40u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 18.00u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 17.26u - 18.00u NPO1