Lewis Hamilton trapte het Formule 1-weekend in Italië vrijdagmiddag af met een achtste tijd, zes tienden achter de rapste man Max Verstappen. De Brit klom vervolgens tevreden uit de W14, liet in overleg met zijn engineers wijzigingen doorvoeren aan de auto, om vervolgens na de tweede sessie te concluderen dat toch niet goed was. De Engelsman was in VT2 ook veelvuldig in gesprek met zijn engineer. Hij opperde om flink wat wijzigingen door te voeren tijdens de training, maar dat zag Bono qua tijd niet zitten. Uiteindelijk besloot Hamilton de vrijdag op een teleurstellende zeventiende plek.

"Het was eigenlijk een typische vrijdag. In de eerste training begon het best goed. Ik was over het algemeen vrij content met de wagen, al voer je altijd wijzigingen door. Toch is de auto, en ik snap daar weinig van, altijd uitdagender in de tweede oefensessie", zegt Hamilton, die aangeeft dat het team in de aanloop naar zaterdag hoopt het een en ander op basis van data te verbeteren." Op de vraag wat er gewijzigd kan worden, antwoordt de 38-jarige coureur. "Wel duizend dingen! Het is nu van belang dat we achterhalen wat de problemen zijn, dus dat het bijvoorbeeld iets mechanisch is of dat het met de bandentemperatuur te maken heeft. Dat gaan we uitzoeken."

In Italië wordt voor de tweede keer geëxperimenteerd met de Alternative Tyre Allocation, wat inhoudt dat de coureurs, net als in Hongarije, geen vrije bandenkeuze hebben bij een droge kwalificatie. Ook heeft Pirelli het aantal beschikbare setjes banden van elf naar dertien teruggebracht. "Ik heb door de mindere balans de soft laten staan", vervolgt Hamilton. "Ik wilde die voor zaterdag bewaren, dus ik heb nog twee setjes nieuwe zachte banden. De focus ligt op het goed opwarmen van de band en hoe we er vervolgens alles kunnen uithalen. Het is zaak dat we de balans op orde krijgen. Hopelijk krijgen we de auto door alle informatie in een betere positie."

Na de derde vrije training is het gedaan met de voorbereidingen en tijd voor de kwalificatie. Op het razendsnelle circuit van Monza is het altijd dringen geblazen. Wat hoopt Hamilton? "Ik hoop de top-tien te halen en dus Q3 te bereiken. Vanaf daar kijken we wel hoe het loopt, maar met de deze pace wordt het heel lastig om daar te komen. Ik duim en hoop het te halen."

