Verstappen tevreden: "Blij met deze tweede plek na uitvalbeurten"

Verstappen verbaasde op zaterdag eigenlijk vriend en vijand door zich op de typische Mercedes-omloop in Sochi als tweede te kwalificeren. De Limburger hoopte bij de start te profiteren van een slipstream, maar zag juist Valtteri Bottas langszij komen. Daniel Ricciardo volgde dat voorbeeld mede doordat Verstappen de chicane miste, al wist laatstgenoemde zijn voormalig teamgenoot nog wel voor de eerste tussenkomst van de safety car terug te pakken.

"Ik had erg weinig grip aan de binnenkant bij de start, dat heeft ons zeker wat terrein gekost. De eerste twee bochten waren sowieso best interessant. Ik moest natuurlijk die andere route nemen in de eerste chicane, al kwam ik er gelukkig zonder al te veel problemen doorheen", blikt Verstappen terug op de openingsfase van de race. "Na de herstart waren we wat langzaam op de mediums, ik worstelde met de balans."

Desondanks kon Verstappen wel denken aan meer dan enkel de laatste podiumplaats. Dat was vooral aan Lewis Hamilton te danken. De Brit maakte zijn proefstarts voor aanvang van de race op twee verkeerde plekken en kreeg daardoor tien seconden tijdstraf en twee strafpunten op zijn licentie aan de broek. Na alle pitstops vond Verstappen zich zodoende op de tweede plek. "Na die stop, op de harde band, waren we zelf ook wat competitiever. We hebben de Mercedes-auto's uiteindelijk weer kunnen splitten en moeten daar volgens mij gewoon tevreden mee zijn."

Dat splitten van de Mercedes-mannen kwam ook doordat Hamilton niet in staat bleek om terug te vechten. Vreesde Verstappen een inhaaljacht van de zesvoudig wereldkampioen? "Nee, ik probeer sowieso altijd mijn eigen race te rijden. Ik weet best dat zij sneller zijn en dat ze je dus ook voorbij kunnen komen. Maar goed: wij konden de zaken als team goed managen en ik heb zelf ook alles gedaan wat ik kon." Het resultaat van al die inzet stemt tevreden: "Ja, absoluut. Ik ben erg blij met deze tweede plek, vooral na twee uitvalbeurten op rij. We hebben al met al een mooi aantal punten kunnen scoren."