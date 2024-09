Verstappen na P7 in F1-kwalificatie Monza: "Niks werkte meer"

Nadat Max Verstappen tijdens de afsluitende vrije training voor P6 had getekend, mocht hij net zoals zijn negentien collega's aan de bak voor de kwalificatie op de hogesnelheidstempel van Monza. Helmut Marko liet vrijdag weten dat Red Bull Racing er qua balans beter uitzag dan in Zandvoort, al vormde graining van de Pirelli-banden nog wel een probleem. Zelf toonde Verstappen zich tijdens de drie oefensessies niet helemaal tevreden over de balans, al konden de teams in aanloop aan de kwalificatie nog eenmaal aan de afstelling sleutelen voordat parc fermé van kracht was.

Verstappen begon de kwalificatie met een vierde tijd in de eerste runs van Q1. Hij zakte nadien weg tot P6, maar was in de slotseconden rap onderweg met een paarse middensector. De wereldkampioen brak die ronde vroegtijdig af, al ging hij logischerwijs wel comfortabel door naar het tweede segment van de kwalificatie. Daarin tekende Verstappen voor P2 achter Lewis Hamilton, al moet gezegd dat onder meer Lando Norris de laatste run liet schieten om een setje banden te sparen. Het beloofde veel spanning voor Q3, aangezien vier verschillende teams op uiteenlopende momenten snelheid hadden getoond.

Het beslissende deel van de kwalificatie begon met een vermeende 'unsafe release' van Ferrari, nadat Verstappen in Q1 ook al Piastri op zijn weg had gevonden. De eerste run die volgde, typeerde Verstappen zelf als 'schokkend' via de boordradio. Mede door een behoorlijk moment in de Parabolica belandde hij op P8, nog achter teamgenoot Sergio Pérez. Het gaf veel ruimte voor verbetering in de afsluitende run, maar ook die verliep niet naar wens - inclusief een stofwolk van Pérez bij Lesmo 2. Verstappen wist daardoor alleen nog Pérez te pakken, waarmee hij bleef steken op P7.

Niks werkte meer

"Op een of andere manier liep het voor geen meter in Q3", blikt Verstappen bij Viaplay terug op zijn kwalificatie. "Twee nieuwe sets banden, maar ik had opeens heel veel onderstuur. Mijn auto draaide gewoon nergens meer." Hij somt op dat hij in bochten 1, 4, 6 en 7 de auto 'niet meer aan de praat' kreeg. "En dat terwijl het in Q2 nog redelijk ging. Niet [genoeg] voor pole, maar toen voelde het wel iets beter aan. En in Q3 gewoon ineens heel veel onderstuur. Dan werkt niks meer."

Opgemerkt dat het op de beelden lijkt alsof de RB20 niet doet wat Verstappen wil, reageert de kampioenschapsleider: "Nee, maar dat is natuurlijk al de hele tijd aan de gang." Verstappen doelt daarmee op het feit dat de onbalans in de RB20 al langer voelbaar is. "Het is óf overstuur, óf onderstuur, óf een beetje van beide", legt hij uit. "Het is heel lastig."

Verstappens eerste run in Q3 leverde hem niet de gewenste rondetijd op, slechts een 1.20.047 terwijl de McLarens vooraan al in de lage 1.19 zaten. Ook in die tweede run kon hij dus niet verbeteren. "Beide runs in Q3 gingen voor geen meter. Ik ben bijna vier tienden langzamer dan [mijn tijd] in Q2. Dat is natuurlijk wel bizar, hoe dat kan. Maar de balans was er gewoon opeens totaal niet meer. [Het was] heel raar. Normaal maak je natuurlijk stappen. Nu kunnen die stappen op Monza iets kleiner zijn, maar vanaf bocht één liep het gewoon niet meer."

Geen geweldige long run

In die laatste run was ook te zien hoe Verstappen in Lesmo 2 door een stofwolk reed, die opgeworpen was door teamgenoot Sergio Pérez, die kort daarvoor te wijd ging. "Dat is nooit ideaal. Ik zag het grind en je houdt je dan wat in. Ik ging door die bocht heen en had zelf gewoon veel onderstuur. Niks werkte meer."

Door het resultaat zijn de ogen toch ineens niet alleen meer op het constructeurskampioenschap gericht, maar ook op het coureurskampioenschap. Norris start immers vanaf pole en kan goede zaken doen in de titelstrijd. "Ja, maar dat hebben we allemaal onszelf te danken", klinkt het kritisch. "De lange run was ook niet heel geweldig, dus we zien het wel. Nu staan we aan de achterkant van het groepje, maar we gaan ons best doen."

Video: Verstappen komt Piastri tegen in pitstraat Monza