Samenvatting van de spectaculaire F1-kwalificatie in Monza

Voorafgaand aan de Formule 1-kwalificatie was de voorspelling dat vier teams voor de pole konden vechten. McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull waren de kanshebbers. Na de kwalificatie staat een ding als een paal boven water: McLaren is het te kloppen team. Lando Norris greep in de kwalificatie zijn tweede opeenvolgende pole, Oscar Piastri greep P2.

Opvallend is de volgorde daarachter. De afgelopen races kon Max Verstappen in de RB20 nog een woordje mee spreken, maar in Q3 ging dat niet goed. De Nederlander kwam in twee pogingen niet verder dan een zevende tijd. Een hard gelag voor de kampioenschapsleider, die tot overmaat van ramp titelrivaal Norris de pole zag grijpen. Ferrari en Mercedes staan zondag ook voor Verstappen op de grid, dus het wordt een heel gevecht om richting de top-vijf of het podium te rijden.

Bijzonderheden waren er qua klasseringen op de tegenvallende Verstappen niet. Nieuwkomer Franco Colapinto was dicht bij een plekje in Q2, maar na een fout bij het uitkomen van de Lesmos eindigde hij net buiten de top-vijftien. Zondag start hij zijn eerste F1-race vanaf de achttiende stek. Teamgenoot Alexander Albon was met zijn negende tijd een positieve verrassing.

Zondag om 15.00 uur begint de F1-race op Monza.