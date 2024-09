Norris grijpt pole voor F1-race Monza, deceptie voor Verstappen

Na vorige week in de Dutch Grand Prix flinke klop te hebben gekregen van McLaren, was het de vraag hoe Red Bull in Italië voor de dag zou komen. Het weekend in Monza begon nog veelbelovend met de snelste tijd van Max Verstappen in de eerste vrije training, maar daarna was de regerend wereldkampioen niet meer in de bovenste regionen van de tijdenlijst te vinden. Het was Mercedes dat in de oefensessies uiteindelijk de sterkste indruk maakte, al waren McLaren en Ferrari nooit ver weg.

Q1: Norris begint sterk

Lando Norris kwam meteen aan het begin van de kwalificatie sterk voor de dag door als eerste dit weekend onder de 1.20 te duiken met een 1.19.911. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen met hun eerste ronde in de kwalificatie tot de tweede en derde tijd, terwijl Verstappen in de openingsfase de vierde tijd op de klokken bracht. Hamilton en Russell begonnen ondertussen bescheiden aan de kwalificatie door de vijfde en zesde tijd neer te zetten.

Aan het einde van Q1 rukte Oscar Piastri op naar de derde stek en klom Russell naar de vijfde positie, waardoor Verstappen naar de zesde plek in de tijdentabel zakte. De Nederlander reed tijdens zijn laatste snelle ronde in deze sessie nog wel een paarse tweede sector, maar leek de kaarten nog even tegen de borst te willen houden door van zijn gas te gaan in het laatste gedeelte. Norris en Leclerc waren dus eerste en tweede in Q1, voor Piastri, Sainz en Russell.

Met nog een paar minuten te gaan stond Pérez negentiende in de tijdenlijst, maar de laatste snelle ronde van de Mexicaan was uiteindelijk ruim snel genoeg om door te gaan naar Q2. Niet rap genoeg waren Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Williams-debutant Franco Colapinto, die een flink moment beleefde bij de tweede Lesmo. Ook Sauber-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu waren na Q1 klaar.

Q2: Kleine verschillen

Het tweede kwalificatiedeel begon iets later dan gepland, doordat er op meerdere punten rond het circuit grind van de baan moest worden geveegd. Nadat Q2 dan eindelijk in gang was gezet, reed Verstappen op nieuwe softs een 1.19.874. Norris en Piastri, die eveneens vers rubber onder hun auto hadden laten monteren, gingen daar vervolgens onder met respectievelijk 1.19.727 en 1.19.808. Het kleine verschil tussen Verstappen en de McLarens wekte de suggestie dat Red Bull nog wat gevonden had.

Vervolgens lieten Mercedes en Ferrari zich weer zien. Hamilton reed een nieuwe snelste tijd met 1.19.461, terwijl Russell met 1.19.877 maar drie duizendsten langzamer was dan Verstappen. Sainz meldde zich ondertussen namens Ferrari aan de bovenkant in de tijdentabel door naar de derde tijd gaan.

Verstappen ging er in de slotfase van Q2 nog eens goed voor zitten en klom naar de tweede stek met 1.19.662, waarmee hij slechts 0.021 seconde langzamer was dan Hamilton. Zou de Nederlander zich in de volgende sessie dan toch in de strijd om pole kunnen mengen? Norris en Sainz zakten door de verbetering bij Verstappen naar P3 en P4, terwijl Piastri op negen duizendsten van Sainz de vijfde tijd reed. Russell, Leclerc en Pérez plaatsten zich met de zesde, zevende en achtste tijd voor Q3, terwijl Alex Albon en Nico Hülkenberg de laatste startbewijzen voor Q3 opeisten. Dat laatste betekende dat Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en Esteban Ocon konden uitstappen. “P11 was beter dan verwacht”, merkte Alonso op. Ricciardo: “Dit was alles wat ik had.”

Q3: McLaren regeert

Aan het begin het beslissende kwalificatiedeel bracht Piastri zijn McLaren naar 1.19.436, waar Norris nipt onder ging met 1.19.401. Sainz, Verstappen en Leclerc kwamen daarna niet aan de tijden van het McLaren-duo - de twee Ferrari’s kwamen drie tienden tekort, terwijl de Nederlander zelfs nog een honderdste langzamer was dan Pérez. Russell en Hamilton kwamen daarna in de derde en vierde tijd over de streep, op twee tienden van de McLarens, die dus duidelijk de overhand leken te hebben in deze kwalificatie. “Ik had helemaal geen grip op deze set. Schokkend”, aldus Verstappen op zijn weg terug naar de pits.

Met nog een paar minuten te gaan druppelden de coureurs terug de baan op voor hun allerlaatste poging. Verstappen, die slechts achtste stond na de eerste reeks snelle ronden in Q3, verbeterde zich maar marginaal en ging alleen Pérez voorbij voor de zevende stek in de tijdenlijst. Norris ging een fractie rapper met 1.19.327, wat genoeg was om de concurrentie van zich af te houden. Piastri ging niet sneller maar eindigde niettemin als tweede in de kwalificatie, waarmee de volledige eerste startrij in Monza voor McLaren is. Russell en Leclerc kwalificeerden zich uiteindelijk een tiende achter Norris als derde en vierde, terwijl Sainz en Hamilton kort daarachter de vijfde en zesde tijd reden. Verstappen en Pérez waren dus zevende en achtste en moesten maar liefst zeven tienden toegeven op de McLarens, waarmee de leiders in het kampioenschap opnieuw een gevoelige tik hebben gekregen. Albon en Hülkenberg maken de top-tien op de startopstelling in Monza compleet.

De Grand Prix van Italië start zondag om 15.00 uur.

Video: Verstappen komt Piastri tegen in pitstraat Monza

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Italië: