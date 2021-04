Verstappen valt stil in tweede training: "Probleem met aandrijfas"

Verstappen begon nog prima aan het raceweekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Zo sloot de Nederlander de eerste vrije training als derde af en had zijn laatste ronde - die hij niet af kon maken - hoogstwaarschijnlijk P1 opgeleverd. Na de lunchpauze ging het echter al rap mis. Verstappen ging bij het uitkomen van de laatste bocht over de kerbstones en kwam bij het einde van de pitstraat stil te staan. Het heeft de tienvoudig Grand Prix-winnaar kostbare rijtijd gekost, des te meer doordat de vrijdagse trainingen anno 2021 nog maar één uur duren.

"Maar ik houd nog wel steeds van Italië", laat hij met een glimlach weten. "Het eten is goed en ik geniet er ook wel van om hier te zijn. Ik heb alleen nog niet zo veel geluk gehad tijdens het rijden. Vandaag kreeg ik een probleem met de aandrijfas, daardoor moest ik de auto stil zetten." Het maakt dat de Red Bull-coureur in de middagsessie slechts vijf ronden heeft gereden en maar weinig data heeft verzameld. "Daar hebben we wel een beetje last van, maar op zich weten we wel wat we moeten doen. Daardoor zou het goed moeten komen."

'Snelheid Mercedes niet verrassend, focus op onszelf'

Wat Verstappen een vrijdag met technisch malheur kende, maakte Mercedes juist een sterke indruk. Valtteri Bottas nestelde zich bovenaan de tijdenlijst en Lewis Hamilton sloot met een miniem verschil aan. "Maar het is voor mij geen verrassing hoor dat ze zo snel zijn", reageert Verstappen. "Wij moeten de focus gewoon op onszelf hebben en dan maar zien hoe we ons verhouden tot Mercedes." In dat opzicht kan de eerste vrije training wel enig inzicht bieden. Verstappen kon het tempo van de zwartgemaakte Zilverpijlen toen goed volgen. "Het ging wel aardig, ja. Het is natuurlijk lastig te zeggen waar we in die tweede training hadden gestaan, maar er was niets schokkends wat mij betreft. We zullen kijken wat we richting morgen beter kunnen doen met de balans, al moeten we er eerst voor zorgen dat alles heel blijft."

VIDEO: Een rondje onboard over het circuit van Imola