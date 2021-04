Vettel ziet positieve zaken na dramatisch openingsweekend

Na afloop vond er een grondige evaluatie plaats binnen het team en Vettel liet op Imola weten dat die positieve aanknopingspunten heeft opgeleverd. “We hebben eigenlijk alles wat er gebeurd is doorgenomen en ik denk dat de reactie heel positief is geweest. De spirit in het team is duidelijk geweldig. Ik ben bereid om alles te doen wat ik kan om te proberen het te begrijpen, te helpen en te proberen dit weekend een betere race te rijden. Ik denk dat we goed voorbereid zijn en we zullen zien wat er gebeurt.”

Ondanks zijn dramatische start van het seizoen, was de lange trip naar Bahrein niet helemaal zinloos, vervolgde Vettel zijn betoog. “We hebben het een en ander geleerd over onze auto. We begrijpen beter wat die wil. Het is duidelijk dat we nog niet helemaal daar zijn waar we willen zijn, maar dat is nu eenmaal wat het is. Het is zaak om niet al te hard van stapel te lopen", vervolgde de viervoudig wereldkampioen die afgelopen winter de overstap maakte van Ferrari naar Aston Martin en zich zijn komst daar ongetwijfeld anders had voorgesteld. "We moeten het stukje bij beetje aanpakken en stapje voor stapje zetten.”

Vettel viel in Bahrein uit nadat hij eerder in de race aan het einde van het rechte stuk achter in de Alpine van Esteban Ocon reed. Een vermijdbaar ongeval, waarvoor hij veel kritiek over zich heen kreeg. Op de vraag of hij gefrustreerd was door dat incident, zei Vettel. “Ik denk dat frustratie het verkeerde woord is, want dat leidt tot niets. Het belangrijkste is dat ik begrijp wat er is gebeurd. Ik denk dat ik dat doe, je probeert ervan te leren. Ik weet zeker dat het niet nog een keer zal gebeuren, maar je kunt altijd leren van je eigen fouten en de fouten die andere mensen maken. Het doel is om incidentvrije races te rijden. Dat is de verwachting die ik van mezelf heb en het niveau dat ik wil halen.”

