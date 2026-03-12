Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Formule 1
GP van China
Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Formule 1
GP van Australië
Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

FIA bouwt tolerantie in voor nieuwe test compressieverhouding F1-motoren

Formule 1
GP van Australië
FIA bouwt tolerantie in voor nieuwe test compressieverhouding F1-motoren

Vowles: Vijf voorstellen om 'energiearme' F1-auto’s 2026 te verbeteren

Formule 1
GP van Australië
Vowles: Vijf voorstellen om 'energiearme' F1-auto’s 2026 te verbeteren

KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu

MotoGP
KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu

Na Verstappens 'Formule E op steroïden': Formule E eens met kritiek

Formule 1
Na Verstappens 'Formule E op steroïden': Formule E eens met kritiek

F1-vraag van de week: Is F1 te ver gegaan met complexiteit van nieuwe regels?

Formule 1
GP van Australië
F1-vraag van de week: Is F1 te ver gegaan met complexiteit van nieuwe regels?
Formule 1 GP van China

Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie voor de GP van China gekscherend laten weten dat hij zijn simulator heeft ingeruild voor een Nintendo Switch, zodat hij Mario Kart kan spelen ter voorbereiding op het F1-weekend.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Lars Baron / Getty Images

De coureurs hebben een paar dagen de tijd gehad om de eerste race onder de nieuwe Formule 1-reglementen van 2026 te laten bezinken. Het initiële gevoel van Max Verstappen is echter niet veranderd: de viervoudig wereldkampioen beleeft minder plezier aan het rijden met de nieuwe generatie auto's.

Op de vraag of coureurs die veel simracen mogelijk een voordeel hebben door het grotere belang van energiemanagement, kwam Verstappen met een humoristisch antwoord. "Ik heb een goedkopere oplossing gevonden", grapte hij tijdens de officiële persconferentie voor de Chinese Grand Prix, die komend weekend wordt verreden. "Ik heb de simulator ingeruild voor een Nintendo Switch en ben een beetje Mario Kart gaan oefenen. De paddenstoelen vinden gaat al behoorlijk goed. Het blauwe schild is nog wat lastiger, maar daar werk ik aan. De kogel... zo ver ben ik nog niet, maar het komt eraan."

Ondanks de luchtige toon raakt de opmerking wel aan de bredere discussie die momenteel binnen de sport wordt gevoerd: is de Formule 1 met de huidige reglementen nog wel wat de Formule 1 hoort te zijn?

Mindfuck

Verstappen heeft zich de afgelopen tijd zo kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie auto's dat er opnieuw vragen zijn ontstaan over hoe lang hij nog in de koningsklasse actief wil blijven. Formule 1-baas Stefano Domenicali liet in de aanloop naar het seizoen weten te verwachten dat Verstappen ondanks zijn kritiek gewoon in de sport blijft. De Nederlander zelf benadrukt dat hij voorlopig geen plannen heeft om te stoppen.

"Ik wil eigenlijk helemaal niet weg", zegt Verstappen. "Maar zoals ik al zei: ik zou graag wat meer plezier hebben in het rijden. Gelukkig doe ik hiernaast ook andere dingen die ik heel leuk vind, zoals racen op de Nordschleife. En hopelijk kan ik de komende jaren ook Spa en Le Mans doen."

Daarnaast houdt hij zich bezig met zijn eigen team: Verstappen Racing. "Ik heb natuurlijk ook mijn eigen team, dus er gebeuren genoeg dingen. Dat zijn eigenlijk positieve afleidingen", aldus de Limburger. "Tegelijkertijd is het soms ook een beetje tegenstrijdig, omdat ik het rijden zelf momenteel minder leuk vind, terwijl ik het juist wel heel leuk vind om met alle mensen in het team en bij de motorafdeling te werken. Het is dus een beetje een mindf... Ik kan het woord niet zeggen", lachte Verstappen, doelend op de boete die staat voor vloeken tijdens de persconferentie.. "Maar je begrijpt wat ik bedoel."

De Red Bull-coureur hoopt dat er op korte termijn verbeteringen mogelijk zijn aan de huidige situatie. Volgens hem lopen er gesprekken met zowel de Formule 1 als de FIA over mogelijke aanpassingen. "Ik heb gesprekken gehad met de Formule 1 en de FIA en volgens mij werken we wel ergens naartoe dat uiteindelijk alles hopelijk wat verbetert."

Volgens Verstappen zijn deze verbeteringen mogelijk voor volgend jaar. "Hopelijk kunnen we voor volgend jaar al een behoorlijke verbetering doorvoeren. Ik hoop in ieder geval dat het de komende jaren niet zo blijft." Hij wilde niet verder ingaan op de veranderingen waarover wordt gesproken. "Maar er zijn een paar opties waar we momenteel over praten."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Formule 1
GP van China
Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Formule 1
GP van Australië
Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

FIA bouwt tolerantie in voor nieuwe test compressieverhouding F1-motoren

Formule 1
GP van Australië
FIA bouwt tolerantie in voor nieuwe test compressieverhouding F1-motoren
Vorig artikel Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

De uitloopronde: Werken terwijl de wereld in brand staat

Formule 1
Formule 1
De uitloopronde: Werken terwijl de wereld in brand staat

F1-tech: Waarom het voordeel van Mercedes niet alleen in de motor zit

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
F1-tech: Waarom het voordeel van Mercedes niet alleen in de motor zit

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Meer van
Max Verstappen

Max Verstappen ziet twee verbeterpunten bij Red Bull voor GP China

Formule 1
Formule 1
GP van China
Max Verstappen ziet twee verbeterpunten bij Red Bull voor GP China

Lammers over Verstappen in 24 uur van Nürburgring: "Staat los van F1-kritiek"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Lammers over Verstappen in 24 uur van Nürburgring: "Staat los van F1-kritiek"

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Meer van
Red Bull Racing

Geen twijfel: Mekies ziet nog steeds een tot op het bot gemotiveerde Verstappen

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Geen twijfel: Mekies ziet nog steeds een tot op het bot gemotiveerde Verstappen

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Bekijk meer