De coureurs hebben een paar dagen de tijd gehad om de eerste race onder de nieuwe Formule 1-reglementen van 2026 te laten bezinken. Het initiële gevoel van Max Verstappen is echter niet veranderd: de viervoudig wereldkampioen beleeft minder plezier aan het rijden met de nieuwe generatie auto's.

Op de vraag of coureurs die veel simracen mogelijk een voordeel hebben door het grotere belang van energiemanagement, kwam Verstappen met een humoristisch antwoord. "Ik heb een goedkopere oplossing gevonden", grapte hij tijdens de officiële persconferentie voor de Chinese Grand Prix, die komend weekend wordt verreden. "Ik heb de simulator ingeruild voor een Nintendo Switch en ben een beetje Mario Kart gaan oefenen. De paddenstoelen vinden gaat al behoorlijk goed. Het blauwe schild is nog wat lastiger, maar daar werk ik aan. De kogel... zo ver ben ik nog niet, maar het komt eraan."

Ondanks de luchtige toon raakt de opmerking wel aan de bredere discussie die momenteel binnen de sport wordt gevoerd: is de Formule 1 met de huidige reglementen nog wel wat de Formule 1 hoort te zijn?

Mindfuck

Verstappen heeft zich de afgelopen tijd zo kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie auto's dat er opnieuw vragen zijn ontstaan over hoe lang hij nog in de koningsklasse actief wil blijven. Formule 1-baas Stefano Domenicali liet in de aanloop naar het seizoen weten te verwachten dat Verstappen ondanks zijn kritiek gewoon in de sport blijft. De Nederlander zelf benadrukt dat hij voorlopig geen plannen heeft om te stoppen.

"Ik wil eigenlijk helemaal niet weg", zegt Verstappen. "Maar zoals ik al zei: ik zou graag wat meer plezier hebben in het rijden. Gelukkig doe ik hiernaast ook andere dingen die ik heel leuk vind, zoals racen op de Nordschleife. En hopelijk kan ik de komende jaren ook Spa en Le Mans doen."

Daarnaast houdt hij zich bezig met zijn eigen team: Verstappen Racing. "Ik heb natuurlijk ook mijn eigen team, dus er gebeuren genoeg dingen. Dat zijn eigenlijk positieve afleidingen", aldus de Limburger. "Tegelijkertijd is het soms ook een beetje tegenstrijdig, omdat ik het rijden zelf momenteel minder leuk vind, terwijl ik het juist wel heel leuk vind om met alle mensen in het team en bij de motorafdeling te werken. Het is dus een beetje een mindf... Ik kan het woord niet zeggen", lachte Verstappen, doelend op de boete die staat voor vloeken tijdens de persconferentie.. "Maar je begrijpt wat ik bedoel."

De Red Bull-coureur hoopt dat er op korte termijn verbeteringen mogelijk zijn aan de huidige situatie. Volgens hem lopen er gesprekken met zowel de Formule 1 als de FIA over mogelijke aanpassingen. "Ik heb gesprekken gehad met de Formule 1 en de FIA en volgens mij werken we wel ergens naartoe dat uiteindelijk alles hopelijk wat verbetert."

Volgens Verstappen zijn deze verbeteringen mogelijk voor volgend jaar. "Hopelijk kunnen we voor volgend jaar al een behoorlijke verbetering doorvoeren. Ik hoop in ieder geval dat het de komende jaren niet zo blijft." Hij wilde niet verder ingaan op de veranderingen waarover wordt gesproken. "Maar er zijn een paar opties waar we momenteel over praten."