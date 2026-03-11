F1-vraag van de week: Is F1 te ver gegaan met complexiteit van nieuwe regels?

Nieuwe power units met ongeveer een 50/50-verdeling tussen elektrische energie en de verbrandingsmotor. Duurzame brandstoffen. Actieve aerodynamica. Overtaking Mode, Straight Mode en nog veel meer. De Formule 1 is deze winter ingrijpend veranderd – en dat kon haast niet zonder controverse verlopen. Veel coureurs klagen en waarnemers vrezen dat de sport te ingewikkeld is geworden voor fans om te volgen.

Zijn de organisatoren van het kampioenschap simpelweg te ver gegaan door al die extra complexiteit in één keer in te voeren – en loopt de Formule 1 het risico zijn fanbase in verwarring te brengen? Onze schrijvers uit het internationale netwerk geven hun mening.

Het is moeilijk om nog te volgen wat er gebeurt

Stefan Ehlen, Motorsport.com Duitsland:

Ja, de nieuwe Formule 1-reglementen zijn te complex en overdreven ingewikkeld. Zelfs insiders hebben moeite om alle technische verbanden volledig te begrijpen, en veel vragen blijven onbeantwoord – zelfs binnen de teams zelf. Klantenteams van Mercedes puzzelen bijvoorbeeld al sinds de kwalificatie in Melbourne over één vraag: wat doet het fabrieksteam van Mercedes precies anders? Ze kunnen het simpelweg niet verklaren.

Ook het publieke imago van de Formule 1 lijdt hieronder. Veel interviews draaien tegenwoordig bijna uitsluitend om energiemanagement – hoeveel energie beschikbaar is, hoe die wordt ingezet en waarom dat de coureurs op de baan beperkt. Vanuit de televisiebeelden is echter nauwelijks te begrijpen wat er daadwerkelijk gebeurt, omdat de afzonderlijke processen bijna niet terug te brengen zijn tot een simpele en begrijpelijke uitleg.

De kern van het probleem is dat de nieuwe F1-regels in de eerste plaats zijn ontworpen om autofabrikanten aan te trekken. In dat opzicht heeft het plan gewerkt: Audi en General Motors zijn toegetreden tot het kampioenschap en Honda is teruggekeerd.

Lando Norris, McLaren Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Buiten de engineers zijn er echter maar weinig betrokkenen die echt geïnteresseerd zijn in de grotere nadruk op hybride technologie. De meeste coureurs vinden de nieuwe technologie verschrikkelijk en zeggen dat ze de Formule 1-racerij nauwelijks nog herkennen. Dat gevoel slaat ook over op fans. Sommigen kunnen simpelweg geen connectie maken met de ‘nieuwe’ F1 – omdat er te veel te snel is veranderd, en niet per se ten goede. Op dit moment kan vrijwel niemand nog echt volgen wat er gebeurt.

Stop met klagen, F1 moet technisch zijn

Ed Hardy, Autosport:

Vergeef de meest technische sport ter wereld dat die daadwerkelijk technisch is. Of realiseren we ons nu pas dat de Formule 1 altijd al een kampioenschap van ingenieurs is geweest? Denk er eens over na: gedurende de 76-jarige geschiedenis van de sport werd de titel meestal beslist door het team met de beste auto-ontwerper, niet per se door de beste coureur.

Maar dat is helemaal prima, want het draagt bij aan de aantrekkingskracht van F1: het constant verleggen van de grenzen van wat mogelijk is – dit keer met een sterkere nadruk op elektrische technologie. Natuurlijk hebben coureurs het volste recht hun mening te geven, aangezien zij hun lichaam op het spel zetten, maar ik denk niet dat fans nu al overdreven kritisch moeten zijn.

Als iemand iets niet begrijpt, staat niets hem of haar in de weg om zich verder te verdiepen in de nieuwe regels. Het zou nogal gemakzuchtig zijn om dat niet te doen, en eerlijk gezegd was het ook in het verleden niet zo dat elk detail van een F1-auto eenvoudig te begrijpen was.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Toen ik zeven jaar oud was, begon ik ook niet naar F1 te kijken en meteen te begrijpen hoe een verbrandingsmotor werkte of hoe slipstream precies functioneert. Dat zijn dingen die je gaandeweg leert – en dat geldt nu opnieuw voor de auto’s van 2026. Daar is helemaal niets mis mee.

Uiteindelijk draait het om het eindproduct en, in het geval van de Grand Prix van Australië, was dat eigenlijk best goed. Het was niet perfect – de start van de race was rommelig – maar dat zal verbeteren. Tijdens de wiel-aan-wielgevechten kon ik mijn ogen er in ieder geval niet vanaf houden, ondanks dat ik eigenlijk half sliep om 4.30 uur ’s ochtends.

Waarschijnlijk wel, maar… is dit niet wat we wilden?

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com Spanje:

Om te beginnen: dit is niet de Formule 1 die ik het liefst zou zien, en ideaal is het zeker niet. Maar ik vond de eerste race onder de nieuwe regels wel vermakelijk, misschien zelfs meer dan de meeste races van 2025. Er waren veel inhaalacties – en dat is toch precies waar fans al jaren om vragen?

Ja, veel van die inhaalacties zijn enigszins kunstmatig, maar dat gold ook voor DRS – dat bovendien veel voorspelbaarder was.

Als je het mij vraagt, is de F1 te ver gegaan met elektrificatie. Daardoor laten coureurs zich soms op één punt van het circuit inhalen om vervolgens op het volgende punt zelf terug te slaan – iets wat eigenlijk ingaat tegen het DNA van de sport. Maar er zullen circuits zijn waar energiemanagement minder bepalend is dan in Albert Park, waardoor het spektakel er anders uit kan zien. We hebben meer tijd nodig om een definitief oordeel te vellen.

Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Wat de complexiteit van de regels betreft: misschien is het beter om alles in één keer in te voeren dan geleidelijk. Wel zou FOM tijdens races meer of betere grafische uitleg moeten geven, zodat fans niet het gevoel hebben dat ze voor het eerst in jaren niets meer begrijpen. Dit is misschien niet de beste Formule 1 ooit – maar het is wel de F1 van nu, en hoe sneller we eraan wennen, hoe beter.

Het lijkt ingewikkeld – maar geef het tijd

Federico Faturos, Motorsport.com Latijns-Amerika:

Laten we eerlijk zijn: dit is Formule 1, en dat hoort complex te zijn. Fans willen de beste coureurs en teams ter wereld zien die uitdagingen aangaan waar anderen op zouden stuklopen. En wie eenvoudiger autosport wil, kan die ook vinden – dat is juist het mooie van motorsport.

Dat bleek ook uit een bericht van Chip Ganassi Racing op X, waarin werd gegrapt dat IndyCar geen batterijmanagement, super-clipping of terugschakelen op rechte stukken heeft – daar wordt gewoon “geracet”. Een goede tweet, gezien de meer dan twee miljoen views.

Dat gezegd hebbende, lijkt het er inderdaad op dat de nieuwe regels misschien te complex zijn geworden. Veel fans denken dat, en verschillende coureurs hebben het ook duidelijk gezegd. Lando Norris verwoordde het misschien het beste nadat hij in Q3 in Melbourne over een stuk carbon van Kimi Antonelli reed: "Je moet elke drie seconden naar je stuur kijken om te zien wat er gaat gebeuren."

Tegelijkertijd is het goed gedocumenteerd dat Albert Park waarschijnlijk een van de slechtste circuits was om deze nieuwe regels te introduceren, vanwege de beperkte mogelijkheden voor energieterugwinning. Naarmate teams meer data verzamelen en coureurs leren hoe ze met de nieuwe auto’s moeten omgaan, zal het racen waarschijnlijk minder op Formule E lijken.

George Russell, Mercedes Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Eén ding is zeker: dit is geen experiment dat zomaar kan worden teruggedraaid, zoals het eliminatiekwalificatieformat dat tien jaar geleden na twee races alweer werd afgeschaft. Deze regels blijven voorlopig bestaan, dus misschien moeten we ze eerst wat tijd geven.

F1 moet ook aan de toekomst denken

Ken Tanaka, Motorsport.com Japan:

De reglementen van 2026 bevatten zowel noodzakelijke als onnodige complexiteit.

De noodzakelijke complexiteit zit vooral in de technologie. Dit seizoen is de balans tussen verbrandingsmotor en elektrische energie vrijwel gelijk geworden, waardoor energiemanagement veel belangrijker is. Dat is een ontwikkeling die ook voor de toekomst van de auto-industrie van groot belang is.

Auto’s rijden op de energie uit brandstof, maar wanneer ze afremmen, wordt kinetische energie simpelweg als warmte verspild via de remmen. Als die energie echter kan worden omgezet in elektriciteit en opnieuw kan worden gebruikt, wordt er minder brandstofenergie verspild – en dat is zeer belangrijk.

Bovendien is de duurzame brandstof die dit seizoen in de F1 wordt gebruikt extreem duur. Juist daarom wordt efficiënt energiemanagement cruciaal om geen energie te verspillen. De energieregulatie waar coureurs nu over klagen, is in feite technologie die essentieel is voor de toekomst.

De nieuwe F1-power unit van Honda voor 2026. Foto door: Honda

Het is momenteel wat chaotisch, maar ik verwacht dat het systeem snel verfijnd zal worden.

De onnodige complexiteit zit volgens mij in de vele extra gimmicks zoals actieve aerodynamica en boostmodi. Vooral voor fans moet het moeilijk zijn geweest om precies te begrijpen wat er gebeurde.

Ik begrijp de gedachte erachter: als auto’s op rechte stukken energie tekortkomen, kan actieve aerodynamica de luchtweerstand verminderen. Maar misschien had men ook gewoon kunnen accepteren dat de luchtweerstand toeneemt bij hogere snelheden.

Hetzelfde geldt voor boost- en inhaalmodi. Ze zijn ingevoerd om het spektakel te vergroten, maar sport wordt vaak aantrekkelijker wanneer ze zo eenvoudig mogelijk blijft. Voor nieuwkomers kan de complexiteit van dit seizoen simpelweg te groot zijn.

Dit is simpelweg wat F1 altijd is geweest

Oleg Karpov, Motorsport.com Global:

Formule 1 is altijd complex geweest – en wordt dat in de loop der tijd alleen maar meer – omdat de sport voortdurend de grenzen van technologie verlegt. In dat opzicht is er niets nieuws aan wat we nu zien.

Het klopt dat sommige aspecten van energiemanagement verwarrend kunnen zijn voor casual fans, maar dat hoort ook bij het betreden van nieuw terrein. Bovendien begrijpen veel kijkers waarschijnlijk ook andere technische aspecten van de sport niet volledig.

Die complexiteit maakt juist deel uit van de charme van de Formule 1. Sarcastische opmerkingen van andere kampioenschappen, die zeggen dat zij “puur racen”, missen de kern. F1 is anders: extreem geavanceerde en dure auto’s die het toppunt van technologie vertegenwoordigen, zijn een essentieel onderdeel van de aantrekkingskracht.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

F1 in 2026 is simpelweg de volgende stap in dat proces. En uiteindelijk houdt die complexiteit niemand tegen om de tv aan te zetten en de race te kijken. Je zou zelfs kunnen stellen dat niet elk technisch detail hoeft te worden uitgelegd, omdat het basisprincipe hetzelfde blijft: de beste coureurs in de snelste auto’s winnen.

Ja, coureurs klagen – en dat voedt nu een groot deel van de negativiteit rond de nieuwe regels. Maar als ze dat niet hadden gedaan, zou je waarschijnlijk nauwelijks verschil merken, behalve dat er mogelijk meer inhaalacties zijn – wat eigenlijk geen slechte zaak is.

Coureurs zullen altijd klagen. Ze deden het toen Pirelli-banden te zacht waren, en enkele jaren later toen ze juist te duurzaam werden. En de laatste keer dat er zo’n luid protest klonk, was bij de introductie van de Halo. Inmiddels geven sommige coureurs toe dat dat misschien toch geen slecht idee was.

Het is prima om naar coureurs te luisteren – maar dat betekent niet dat de Formule 1 altijd moet doen wat zij zeggen.

Met juiste informatie is complexiteit behapbaar

Bjorn Smit, Motorsport.com Nederland:

De Formule 1 is altijd al een complexe sport geweest en met ieder nieuw reglement lijkt de complexiteit toe te nemen. Het valt ook niet te ontkennen dat de sport met de invoering van de nieuwe regels voor 2026 opnieuw wat complexer is geworden.

De nieuwe reglementen hebben voor een wirwar aan nieuwe technische termen geleid, die het voor de fans niet makkelijker maken om alles te volgen. Bovendien hebben de nieuwe power units en auto’s ervoor gezorgd dat de manier waarop duels worden uitgevochten is veranderd. Waar het voorheen draaide om voluit pushen en proberen iemand uit te remmen, is het nu vooral een spel met energiemanagement geworden.

Het heeft in Australië geleid tot een vermakelijke openingsfase met meerdere positiewisselingen voor de leiding. In totaal waren er zondag 120 inhaalacties tijdens de openingsrace van 2026. Toch oordeelden de fans overwegend negatief over de eerste F1-race onder het nieuwe reglement, mede doordat de duels kunstmatig aanvoelden en vooral tot stand kwamen door verschillen in energiemanagement.

Isack Hadjar duelleert met Arvid Lindblad, zijn opvolger bij Racing Bulls. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dat is een begrijpelijk standpunt, maar tegelijkertijd kan dat ook gezegd worden van de inhaalacties die sinds 2011 zijn gemaakt met de hulp van DRS. Bovendien is het niet nieuw dat de coureurs aan het managen zijn. Het enige verschil is dat de nadruk nu meer op energiemanagement ligt, in plaats van op het sparen van brandstof of banden.

De roep om de complexe regels meteen weer aan te passen, is dan ook voorbarig. In eerste instantie is het vooral een kwestie van wennen, zoals dat wel vaker het geval is geweest na de invoering van nieuwe reglementen. Wel kan de Formule 1 zelf een handje helpen om de complexiteit van de nieuwe regels beter behapbaar te maken voor de fans.

Hoe? Laat duidelijker zien wat er gaande is op de baan, zeker als er duels worden uitgevochten. Duidelijke graphics waarin bijvoorbeeld zichtbaar is of iemand extra elektrisch vermogen gebruikt, probeert om de batterij extra op te laden of wanneer er sprake van superclipping is, kunnen enorm helpen om het geheel wat inzichtelijker te maken.

Laat in de reacties weten wat jij ervan vindt!