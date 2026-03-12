Frédéric Vasseur denkt dat het aanpassen van de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 op korte termijn "een vergissing zou zijn". Volgens de Fransman is het na één race nog te vroeg om conclusies te trekken over het effect van de nieuwe generatie auto’s.

Dit seizoen introduceerde de Formule 1 een compleet nieuw technisch reglement voor chassis en motoren. De nieuwe power units zijn voor ongeveer 50 procent elektrisch, waardoor energiemanagement een veel grotere rol speelt tijdens de races.

Tijdens de seizoensopener in Australië was dat duidelijk zichtbaar. Coureurs pasten regelmatig lift-and-coast toe richting de remzones om energie te besparen. Het karakter van het Albert Park-circuit – waar relatief veel energie nodig is – versterkte dat effect.

Toch zorgde de race ook voor veel actie op de baan. De Formule 1 telde in totaal 120 inhaalacties, aanzienlijk meer dan de 45 van een jaar eerder. Daar zaten ook meerdere positiewisselingen voor de leiding bij. Tegelijkertijd leidde de grote rol van energiemanagement tot vragen over de rijstijl en de dynamiek van de races.

Daarnaast zijn de nieuwe regels complexer geworden. Met verschillende energiemodi zoals een ‘overtake mode’ en andere strategieën moeten coureurs en teams hun energiegebruik zorgvuldig plannen. Dat vraagt ook van fans wat extra uitleg om alle systemen te begrijpen.

Volgens Vasseur is het echter nog veel te vroeg om het reglement nu al te willen aanpassen. "Voor het seizoen waren er al veel negatieve reacties en voorspellingen", zei hij na de race in Australië. "We werden ook onder druk gezet om onze regels nog vóór de eerste race aan te passen."

De teambaas van Ferrari pleit ervoor om eerst meerdere races af te wachten. "Het heeft meer zin om twee of drie races te bekijken voordat we conclusies trekken. Dat deze race goed was, betekent niet dat elke race zo zal zijn – maar het was wel een zeer positieve verrassing."

De spectaculaire strijd tussen Russell en Leclerc: "Ik weet niet of ik in de afgelopen tien jaar ooit zoiets heb gezien." Foto door: Joe Portlock / Getty Images

Vasseur wees daarbij op de spectaculaire strijd om de leiding tussen George Russell en Charles Leclerc in de openingsfase van de race. "Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of ik in de afgelopen tien jaar ooit zoiets heb gezien als de eerste tien ronden van deze race."

Ook Sauber-teambaas Jonathan Wheatley vindt dat er eerst meer races nodig zijn om de nieuwe regels goed te beoordelen. Volgens hem is het logisch dat teams nog moeten wennen aan de nieuwe technologie. "We hebben net de allereerste race met deze auto's gereden. De allereerste race. Het is duidelijk dat sommige auto's op dit moment veel beter uit de startblokken komen dan andere, maar we weten allemaal dat dat niet lang zal duren voordat de andere teams hun achterstand inhalen."

Volgens Wheatley zal de ontwikkeling van de auto’s de komende jaren bovendien snel doorgaan. "Deze auto's zullen geavanceerder worden, en eenvoudiger te besturen worden, en over drie jaar, wie weet, hebben we misschien wel de beste Formule 1-auto's aller tijden."

Jonathan Wheatley: "Wie weet hebben we over drie jaar misschien wel de beste Formule 1-auto's aller tijden." Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images