Stroll hekelt F1-regels 2026: "Onnodig ingewikkeld"

In aanloop naar de Grand Prix van Australië waren er al zorgen over de veiligheid bij de start. De nieuwe krachtbronnen beschikken niet over een MGU-H, waardoor de turbodruk opgevoerd moet worden door uitlaatgassen van de interne verbrandingsmotor.

Wie dat niet goed timet, kan een slechte start hebben - zoals bij Liam Lawson het geval was. Franco Colapinto wist de Racing Bulls-coureur ternauwernood te ontwijken na zijn beroerde start. Lance Stroll oordeelt dat dit "geen geweldige" situatie is.

"Maar er zijn veel dingen aan deze reglementen die niet geweldig zijn", voegt Stroll toe in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Dat is de waarheid. Dat is nu eenmaal wat er gebeurt wanneer de regels te ingewikkeld worden gemaakt – en waarschijnlijk onnodig ingewikkeld – en dan krijg je problemen zoals we bij de start in Australië hebben gezien", oordeelt de Aston Martin-coureur.

Grote stap vooruit

De situatie bij Aston Martin zelf is echter het grootste probleem voor Stroll. Het team kon de Grand Prix van Australië niet uitrijden en in de vrije trainingen werden weinig meters gemaakt vanwege verschillende problemen.

"We hoopten eigenlijk nog meer ronden te rijden", blikt Stroll terug op het weekend in Melbourne. "We kwamen wel in actie tijdens de race, maar uiteindelijk hebben we volgens mij het hele weekend misschien maar zo'n twintig ronden gereden. Dat is ongeveer 150 ronden minder dan de concurrentie, en dat is natuurlijk niet wat we willen. Maar we hebben in ieder geval in de race gereden, wat data verzameld en een paar dingen geleerd. We hebben eruit gehaald wat mogelijk was en dat was positief."

Stroll heeft er wel vertrouwen in dat Aston Martin in China "kan finishen zoals in Australië", maar met vijftien ronden achterstand is dat "natuurlijk niet hoe we willen finishen". "De volledige race uitrijden zonder problemen zou voor ons al een grote stap vooruit zijn", meent Stroll, die toevoegt dat hij "hoopt" de sprintrace op zaterdag wel uit te kunnen rijden.

Lance Stroll hoopt in China meer kilometers af te kunnen werken dan in Australië. Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Stroll erkent bovendien dat Aston Martin met "veel problemen" worstelt. "Alleen al ronden rijden is lastig. Het is dus geen normaal raceweekend waarin je arriveert en denkt aan strijden voor punten of wat de auto ook maar kan. Op dit moment proberen we gewoon de auto op de baan te krijgen en een betrouwbaar pakket te hebben waarmee we kunnen deelnemen."

"Voor mij persoonlijk is het hetzelfde", vervolgt de Canadees. "Ik stap in de cockpit, in welke auto ik ook zit, en probeer er het maximale uit te halen met het stuur en de pedalen. Maar dit weekend moeten we vooral de problemen verbeteren die we in Australië hadden."

"Die hadden we ook al tijdens de wintertests: vibraties, betrouwbaarheid, de baan op kunnen gaan, ronden rijden, kilometers maken met de auto. We lopen enorm achter op de concurrentie als je kijkt naar het aantal gereden kilometers sinds de eerste testdag in Barcelona. Dus we moeten dit weekend gewoon proberen meer op de baan te zijn. Dat zou al heel goed zijn, denk ik."