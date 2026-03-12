In Australië werkte Aston Martin een veredelde testsessie af. Het team beschikte over slechts twee batterijen en die zaten dus al in de auto's van Fernando Alonso en Lance Stroll. Uiteindelijk haalden beide coureurs de finish niet, maar zijn er wel meer ronden gereden dan van tevoren voorspeld werd.

In aanloop naar de Grand Prix van China, een week later, klonk er nog hoop dat het team een iets "normaler" weekend zou kunnen afwerken. Toch zijn daar op de mediadag in Shanghai weer de nodige vraagtekens over gekomen.

Chief trackside officer Mike Krack trapte de mediasessie af met een cynisch antwoord toen gevraagd werd of er nog goed nieuws was voor het aankomende Grand Prix-weekend. "Waarom zou er geen goed nieuws zijn? De zon schijnt, we hebben genoeg nieuwe banden. We hebben raceweekend nummer twee, dus ik weet niet waarom je dat vraagt", lacht de Luxemburger.

Enige vooruitgang

Bij de mediasessie werd Krack bijgestaan door Shintaro Orihara, trackside general manager en hoofdengineer van Honda. Hij benadrukt dat er "enige vooruitgang" is geboekt met betrekking tot de vibraties in de motor. "Maar we blijven hard werken om de trillingen verder te verminderen", voegt Orihara toe.

"Betrouwbaarheid is het uitdagende punt dat we moeten verbeteren. We blijven dus hard werken in dialoog met Aston Martin. We hebben nog een mogelijke tegenmaatregel gevonden, dus misschien kunnen we iets proberen", klinkt er enige hoop op snelle vooruitgang.

Aston Martin en Honda willen niet prijsgeven hoeveel batterijen er zijn voor het raceweekend in China. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Daarnaast hebben we tijdens de race kilometers gemaakt, dus we hebben ook dingen geleerd van het race-evenement, bijvoorbeeld over de rijeigenschappen en het energiebeheer. Die lessen hebben we in ons simulatiesysteem verwerkt en misschien zien we daarvan al vooruitgang bij dit evenement. Dat is het belangrijkste focuspunt voor dit weekend en het belangrijkste leerpunt uit het vorige evenement", aldus de Honda-topman.

Toen het ging over het aantal beschikbare batterijen voor het team dit weekend, volgden wat kortere en minder concrete antwoorden. "We kunnen het exacte aantal niet zeggen, maar we proberen de batterijen te repareren zodat we meer reserve hebben. Sorry, maar ik kan het aantal niet noemen", aldus Orihara.

Technische kant

Gevraagd of de problemen met de twee batterijen die tijdens de testdagen zijn gebruikt, zijn verholpen, antwoordt Orihara: "We proberen de batterijen te blijven repareren. We zien goede vooruitgang in het reparatieproces. Ik kan geen details geven, maar we werken hard om de batterijen te repareren. Het batterijprobleem heeft overigens niets te maken met de vibraties - het gaat om kleine interne dingen in de batterij."

Wanneer op subtiele wijze opnieuw gehint wordt naar het aantal batterijen dat Honda heeft meegenomen voor de krachtbron in China, haakt Krack in: "Wat heeft het voor zin om door te blijven gaan over het aantal batterijen? Ik denk niet dat we daar steeds opnieuw op moeten blijven hameren. De situatie is in Melbourne al uitgelegd en ik denk niet dat we die discussie over het aantal batterijen moeten blijven voeren, als dat mag."

Het is de vraag of Aston Martin in China een "normaler" weekend kan afwerken. Foto door: Peter Fox / Getty Images

Ook Orihara wil er desgevraagd niet veel meer over prijsgeven dan er al gezegd is. "Ik zou me in deze meeting liever op de technische kant willen focussen. Is dat oké voor jullie?"

Hoogste prioriteit

Voor nu richten Aston Martin en Honda zich opnieuw op het verzamelen van data in de zoektocht naar een snelle oplossing voor de problemen met de AMR26. Krack ziet het daarbij als een voordeel dat er nu een tweeluik plaatsvindt met Melbourne en Shanghai. "In dit geval denk ik dat het goed is dat we meteen weer racen, omdat we vooruitgang hebben geboekt", stelt de chief trackside officer van Aston Martin.

"Als we sinds vorige week geen vooruitgang hadden geboekt, zou het moeilijker zijn geweest om hier opnieuw te rijden. Maar we zullen proberen meer kilometers te maken en meer te leren. En vanuit dat perspectief geldt: hoe eerder je die data krijgt, hoe beter."

"Uiteindelijk hebben we in Melbourne gezien dat we iets meer ronden konden rijden", voegt Krack toe. "Het klinkt soms vreemd wanneer we zeggen dat de extra informatie uit die paar ronden belangrijk is, maar we hebben echt dingen ontdekt die we eerder niet wisten. Dat brengt ons in een betere positie voor de tweede race."

Krack stelt dat het team "in een betere positie" zit dan in Australië het geval was en weet dan ook wat nu de hoogste prioriteit geniet. "Zoals Orihara zei, moeten we blijven leren en blijven werken aan betrouwbaarheid, want de enige manier om prestaties te verbeteren is met een betrouwbare auto. Dat moet nu onze hoogste prioriteit zijn."