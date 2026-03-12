Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Formule 1
GP van China
Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Formule 1
GP van Australië
Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

FIA bouwt tolerantie in voor nieuwe test compressieverhouding F1-motoren

Formule 1
GP van Australië
FIA bouwt tolerantie in voor nieuwe test compressieverhouding F1-motoren

Vowles: Vijf voorstellen om 'energiearme' F1-auto’s 2026 te verbeteren

Formule 1
GP van Australië
Vowles: Vijf voorstellen om 'energiearme' F1-auto’s 2026 te verbeteren

KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu

MotoGP
KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu

Na Verstappens 'Formule E op steroïden': Formule E eens met kritiek

Formule 1
Na Verstappens 'Formule E op steroïden': Formule E eens met kritiek

F1-vraag van de week: Is F1 te ver gegaan met complexiteit van nieuwe regels?

Formule 1
GP van Australië
F1-vraag van de week: Is F1 te ver gegaan met complexiteit van nieuwe regels?
Formule 1 GP van Australië

Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Aston Martin en Honda houden hun kaken stijf op elkaar over het aantal beschikbare batterijen voor de Formule 1 Grand Prix van China.

Laurens Stade Ronald Vording
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In Australië werkte Aston Martin een veredelde testsessie af. Het team beschikte over slechts twee batterijen en die zaten dus al in de auto's van Fernando Alonso en Lance Stroll. Uiteindelijk haalden beide coureurs de finish niet, maar zijn er wel meer ronden gereden dan van tevoren voorspeld werd.

In aanloop naar de Grand Prix van China, een week later, klonk er nog hoop dat het team een iets "normaler" weekend zou kunnen afwerken. Toch zijn daar op de mediadag in Shanghai weer de nodige vraagtekens over gekomen. 

Lees meer:

Chief trackside officer Mike Krack trapte de mediasessie af met een cynisch antwoord toen gevraagd werd of er nog goed nieuws was voor het aankomende Grand Prix-weekend. "Waarom zou er geen goed nieuws zijn? De zon schijnt, we hebben genoeg nieuwe banden. We hebben raceweekend nummer twee, dus ik weet niet waarom je dat vraagt", lacht de Luxemburger.

Enige vooruitgang

Bij de mediasessie werd Krack bijgestaan door Shintaro Orihara, trackside general manager en hoofdengineer van Honda. Hij benadrukt dat er "enige vooruitgang" is geboekt met betrekking tot de vibraties in de motor. "Maar we blijven hard werken om de trillingen verder te verminderen", voegt Orihara toe. 

"Betrouwbaarheid is het uitdagende punt dat we moeten verbeteren. We blijven dus hard werken in dialoog met Aston Martin. We hebben nog een mogelijke tegenmaatregel gevonden, dus misschien kunnen we iets proberen", klinkt er enige hoop op snelle vooruitgang.

Aston Martin en Honda willen niet prijsgeven hoeveel batterijen er zijn voor het raceweekend in China.

Aston Martin en Honda willen niet prijsgeven hoeveel batterijen er zijn voor het raceweekend in China.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Daarnaast hebben we tijdens de race kilometers gemaakt, dus we hebben ook dingen geleerd van het race-evenement, bijvoorbeeld over de rijeigenschappen en het energiebeheer. Die lessen hebben we in ons simulatiesysteem verwerkt en misschien zien we daarvan al vooruitgang bij dit evenement. Dat is het belangrijkste focuspunt voor dit weekend en het belangrijkste leerpunt uit het vorige evenement", aldus de Honda-topman. 

Toen het ging over het aantal beschikbare batterijen voor het team dit weekend, volgden wat kortere en minder concrete antwoorden. "We kunnen het exacte aantal niet zeggen, maar we proberen de batterijen te repareren zodat we meer reserve hebben. Sorry, maar ik kan het aantal niet noemen", aldus Orihara.

Technische kant

Gevraagd of de problemen met de twee batterijen die tijdens de testdagen zijn gebruikt, zijn verholpen, antwoordt Orihara: "We proberen de batterijen te blijven repareren. We zien goede vooruitgang in het reparatieproces. Ik kan geen details geven, maar we werken hard om de batterijen te repareren. Het batterijprobleem heeft overigens niets te maken met de vibraties - het gaat om kleine interne dingen in de batterij."

Wanneer op subtiele wijze opnieuw gehint wordt naar het aantal batterijen dat Honda heeft meegenomen voor de krachtbron in China, haakt Krack in: "Wat heeft het voor zin om door te blijven gaan over het aantal batterijen? Ik denk niet dat we daar steeds opnieuw op moeten blijven hameren. De situatie is in Melbourne al uitgelegd en ik denk niet dat we die discussie over het aantal batterijen moeten blijven voeren, als dat mag."

Het is de vraag of Aston Martin in China een

Het is de vraag of Aston Martin in China een "normaler" weekend kan afwerken.

Foto door: Peter Fox / Getty Images

Ook Orihara wil er desgevraagd niet veel meer over prijsgeven dan er al gezegd is. "Ik zou me in deze meeting liever op de technische kant willen focussen. Is dat oké voor jullie?"

Hoogste prioriteit

Voor nu richten Aston Martin en Honda zich opnieuw op het verzamelen van data in de zoektocht naar een snelle oplossing voor de problemen met de AMR26. Krack ziet het daarbij als een voordeel dat er nu een tweeluik plaatsvindt met Melbourne en Shanghai. "In dit geval denk ik dat het goed is dat we meteen weer racen, omdat we vooruitgang hebben geboekt", stelt de chief trackside officer van Aston Martin.

"Als we sinds vorige week geen vooruitgang hadden geboekt, zou het moeilijker zijn geweest om hier opnieuw te rijden. Maar we zullen proberen meer kilometers te maken en meer te leren. En vanuit dat perspectief geldt: hoe eerder je die data krijgt, hoe beter."

Lees meer:

"Uiteindelijk hebben we in Melbourne gezien dat we iets meer ronden konden rijden", voegt Krack toe. "Het klinkt soms vreemd wanneer we zeggen dat de extra informatie uit die paar ronden belangrijk is, maar we hebben echt dingen ontdekt die we eerder niet wisten. Dat brengt ons in een betere positie voor de tweede race."

Krack stelt dat het team "in een betere positie" zit dan in Australië het geval was en weet dan ook wat nu de hoogste prioriteit geniet. "Zoals Orihara zei, moeten we blijven leren en blijven werken aan betrouwbaarheid, want de enige manier om prestaties te verbeteren is met een betrouwbare auto. Dat moet nu onze hoogste prioriteit zijn."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Formule 1
GP van China
Max Verstappen in China: "Sim ingeruild voor Nintendo Switch"

Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Formule 1
GP van Australië
Aston Martin en Honda geheimzinnig over aantal batterijen voor F1 China

Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

FIA bouwt tolerantie in voor nieuwe test compressieverhouding F1-motoren

Formule 1
GP van Australië
FIA bouwt tolerantie in voor nieuwe test compressieverhouding F1-motoren
Vorig artikel Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Hoe konden veel batterijen al leeg zijn voor start GP Australië?

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Hoe konden veel batterijen al leeg zijn voor start GP Australië?

Bearman kritisch: "Overtake-knop liet andere auto's op F2 lijken"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Bearman kritisch: "Overtake-knop liet andere auto's op F2 lijken"

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
Fernando Alonso

Wat nu voor Aston Martin na dramatisch F1-weekend Australië?

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Wat nu voor Aston Martin na dramatisch F1-weekend Australië?

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

De meeste overwinningen in F1: Dit zijn de tien beste coureurs aller tijden

Formule 1
Formule 1
De meeste overwinningen in F1: Dit zijn de tien beste coureurs aller tijden
Meer van
Aston Martin Racing

Knoors: Aston Martin moet hand ook in eigen boezem steken

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Knoors: Aston Martin moet hand ook in eigen boezem steken

Aston Martin vindt lichtpuntjes na rampweekend in Melbourne

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Aston Martin vindt lichtpuntjes na rampweekend in Melbourne

Alonso na dramastart F1-seizoen: "Moeten bij probleem direct stoppen"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Alonso na dramastart F1-seizoen: "Moeten bij probleem direct stoppen"

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Bekijk meer