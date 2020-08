Verstappen sterk op Spa: "Maar verwacht niet voor pole te vechten"

Verstappen liet tijdens de donderdagse persconferentie al optekenen dat Spa-Francorchamps weliswaar zijn favoriete circuit van de F1-kalender is, maar dat de omloop in de Ardennen niet bepaald gunstig is voor Red Bull. Een dag later beleefde de Limburger echter een prima start van wat - bij gebrek aan Zandvoort - zijn thuisweekend mag heten. Verstappen topte de vrijdagse trainingen en leek de boel met zijn team aardig op de rit te hebben. "Het is nog vroeg om conclusies te trekken, maar van onze kant is dit inderdaad een goede start. Natuurlijk blijven er altijd dingen over om aan te werken, maar over het algemeen ben ik zeer tevreden."

Vergaande conclusies over de krachtverhoudingen in België wil Verstappen echter nog niet verbinden aan dat goede gevoel. Ja Mercedes lag op vrijdagmiddag iets achter, maar nee dat zegt volgens de nummer twee uit het wereldkampioenschap nog niks over de rest van het weekend. "Ik denk dat zij [bij Mercedes] vandaag nog een beetje aan het worstelen waren met de balans. Maar goed, ik verwacht dat ze morgen absoluut weer sterker voor de dag komen. In de langere runs zag je vandaag al wel dat ze in de basis heel competitief zijn."

Verstappen maakt zich dan ook geen illusies over een mogelijk eerste pole-position van het F1-seizoen 2020. "Nee, ik verwacht morgen niet meteen voor pole-position te vechten", beaamt hij in gesprek met Sky Sports F1. "Maar als we dichterbij kunnen zitten dan is dat al mooi." Waar Verstappen de pijlen voor zaterdag dus niet meteen op Mercedes richt, kijkt hij eerder naar het Mercedes-klantenteam van Racing Point. Die formatie is dit jaar snel gebleken over één ronde, al weten Sergio Perez en Lance Stroll dat tempo nog niet over een hele raceafstand te tonen. "Ik denk zeker dat Racing Point erg dicht bij ons kan komen op zaterdag, dat wordt dus interessant tijdens de kwalificatie. Maar in de race zou het op zich wel weer in orde moeten komen."

