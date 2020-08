Horner: F1 krijgt dit jaar niet de 'echte' Vettel te zien

Vettel won bij Red Bull vier wereldtitels en stapte in 2015 over naar Ferrari. Met de Italianen won hij 14 races en werd hij twee keer tweede in de stand, maar Lewis Hamilton en Mercedes verslaan lukte de Duitser niet. Vooral sinds de komst van Charles Leclerc in 2019 begon Vettel het steeds moeilijker te krijgen. Dit seizoen scoorde hij slechts 16 punten tegenover 45 voor zijn jonge Monegaskische teamgenoot.

Horner werd gevraagd of de nieuwe generatie auto's de rijstijl van Vettel minder ligt dan de auto's met de aangeblazen diffusers, waarmee Vettel zo goed overweg kon. Maar dat weerlegt hij: "Welnee. Sebastian reed met bijtanken, zonder bijtanken, met aangeblazen diffusers en zonder, met DRS en geen DRS. Hij heeft door de jaren heen heel wat verschillende auto's bestuurd. Het succes dat hij met Red Bull heeft behaald is natuurlijk heel speciaal, hij is de op twee na meest succesvolle rijder in de geschiedenis. Hij heeft ongelooflijke dingen bereikt, maar momenteel lukt het hem niet om welke reden dan ook."

Horner denkt eerder dat Vettel bij Ferrari nooit datzelfde vertrouwen heeft gevoeld dat er in zijn Red Bull-dagen wel was. "Een rijder moet zich tevreden voelen in zijn omgeving en je kan zien dat Seb veel last op de schouders meedraagt. Dat heeft een impact op elke atleet. Ik denk dus niet dat we de echte Sebastian Vettel te zien krijgen momenteel. Hij heeft het duidelijk lastig met het materiaal. Maar dat neemt niets weg van alles wat hij in zijn carrière heeft gepresteerd."

Vettel zelf wil alvast van geen opgeven weten, zo stelde hij in Spa. "Het jaar is nog niet voorbij. Als team proberen we vooruitgang te boeken en persoonlijk probeer ik er het beste van te maken. Ik heb vertrouwen in de mensen in de garage. Er zijn veel mensen die de voorbije jaren heel veel hebben gegeven, dus het is een teken van respect om zelf ook alles te blijven geven, ongeacht hoeveel races er resten bij dit team. Ik blijf optimistisch en probeer gewoon mijn job te doen."

Gerelateerde video