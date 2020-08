Hamilton: "Zit dicht bij elkaar, maar Red Bull is iets sneller"

Door de motorische kracht van Mercedes leken de races op Spa-Francorchamps en Monza op voorhand een kolfje naar de hand van het Zuid-Duitse merk. Tijdens de eerste trainingsdag in België waren de zwartgemaakte Zilverpijlen echter nog niet zo ongenaakbaar als verwacht. "Het was op zich wel een goede dag hoor. Ik houd er sowieso enorm van om hier te rijden, het gevoel is echt ongelooflijk. Volgens mij regende het nog een klein beetje tijdens de F2- en F3-sessies, maar wij hielden het gelukkig droog. Daardoor hebben we veel kunnen rijden en veel data kunnen verzamelen."

Een eerste indicatie leert Hamilton dat fans zich alvast kunnen verheugen op een spannende strijd in de Belgische Ardennen op zondag. "Het is erg 'close' vooraan. Ik denk dat Red Bull op dit moment net iets sneller is dan dat wij zijn. Zelfs Racing Point zit behoorlijk in de buurt en ook Daniel Ricciardo is niet ver weg, dat maakt het allemaal zeer interessant", zegt Hamilton zich te verheugen op een intense strijd. De huidige verhoudingen liggen volgens de Brit niet eens zozeer aan vrijdagse problemen bij Mercedes. "We hebben zelf natuurlijk nog wel wat werk te verrichten aan de auto, maar op zich is het gevoel helemaal niet zo slecht hoor."

Verbaasd over de sterke vrijdag van Red Bull en zijn eigen achterstand is hij niet. "Nee, de auto is gewoon per race net iets anders. Op sommige circuits liggen we iets voor en op andere banen iets achter. Dit is ook pas de zevende race van het seizoen en het veld zal gedurende het jaar steeds iets verder in elkaar schuiven, dat viel op voorhand al wel te verwachten. Wij moeten alleen begrijpen waarom dit hier en nu gebeurt. Of de andere teams een stap voorwaarts hebben gezet of dat wij juist een stap in de verkeerde richting hebben gezet. Het kan ook gewoon met het gekozen downforce-niveau of met deze specifieke baan te maken hebben. Maar we maken ons in ieder geval op voor een interessante race, dat is zeker."

Bottas beleeft fijne verjaardag op Spa

Teamgenoot Valtteri Bottas, die vandaag zijn 31ste verjaardag viert, concludeert dat Mercedes terug moet grijpen op de afstelling van de eerste training. "Ik had de hele dag wat last van onderstuur en miste wat grip aan de voorkant van de auto tijdens de tweede training", blikt hij terug op de vrijdagse actie. "Die tweede training verliep sowieso iets moeizamer, al heeft dat niet met grote problemen te maken hoor. Ik kreeg die snelle ronde zelf gewoon niet helemaal lekker voor elkaar. Maar ik weet wel zeker dat we bepaalde dingen kunnen oplossen door deels terug te grijpen op de afstelling van de eerste training." Ondanks deze verbeterpunten heeft de Fin wel volop genoten van zijn verjaardagsfeestje achter het stuur van de W11. "Het was zeker leuk, ik kan in ieder geval wel slechtere dingen bedenken om op je verjaardag te doen."