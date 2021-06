Binotto optimistisch ondanks teleurstellend resultaat Ferrari

Na een veelbelovende kwalificatie waarin Charles Leclerc pole-position wist te veroveren, kon Ferrari afgelopen zondag in de Grand Prix van Azerbedizjan niet overtuigen. Leclerc werd al direct in het begin van de race door het halve veld ingehaald en eindigde uiteindelijk op de vierde plaats, terwijl Carlos Sainz op P5 was gestart, maar niet verder kwam dan de achtste plaats.

Teambaas Mattia Binotto geeft toe dat Ferrari niet echt in goeden doen was tijdens de race in Azerbeidzjan. “Ik denk dat we na de kwalificatie iets beters hadden verwacht, want het was een moeilijke race. Het is wat het is, maar we zijn op een aantal onderdelen niet perfect geweest. Maar zoals gebruikelijk moeten we een les hebben geleerd”, stak Binotto de hand in eigen boezem. “Er zijn dingen die verbeterd kunnen worden, ik ben er vrij zeker van dat als we de hele race evalueren, we verbeterpunten zullen vinden en dat is belangrijk voor ons.”

De in Zwitserland geboren Italiaan vindt dan ook dat zijn team trots mag zijn op de prestatie in Azerbeidzjan. “Over het algemeen denk ik dat het nog steeds een goed weekend is geweest. We moeten ons hoofd omhoog houden en positief blijven. We hebben pole-position gepakt en dat was volgens mij uitstekend.”

Waar Binotto ook tevreden over kan zijn is dat het team een beter weekend kende dan concurrent McLaren In het constructeurskampioenschap is de Italiaanse renstal de eeuwige rivaal uit Woking voorbij. De Scuderia staat nu achter Red Bull en Mercedes derde met twee punten voorsprong op McLaren. “Eindelijk staan we derde in het constructeurskampioenschap, sinds de herstart van het seizoen [vorig jaar] was dat nooit gebeurd. Het verschil is maar twee punten, maar het toont aan dat we vooruitgang boeken. Ik denk dat er positieve dingen in het weekend zitten, maar zeker ook – zoals ik al zei – dingen om van te leren. De komende weken hebben we drie races op rij, dat wordt heel belangrijk. Dus we blijven zeker gefocust en vechten om beter te worden.”