AlphaTauri onthult intensief nieuw trainingsschema voor Tsunoda

De 20-jarige Yuki Tsunoda kende een prima weekend in Baku. De AlphaTauri-coureur werd zevende in de Grand Prix van Azerbeidzjan en scoorde voor de tweede keer in zijn korte Formule 1-carrière WK-punten. Desalniettemin is Red Bull nog niet geheel tevreden met de ontwikkeling van Tsunoda en dus werd al voor Baku besloten om de Japanner vanuit Engeland te laten verhuizen naar Italië, waarmee hij dichter bij de AlphaTauri-fabriek in Faenza komt te wonen en zo meer tijd kan spenderen met zijn team.

De Japanse rookie zal in Italië begeleid worden door teambaas Franz Tost, die voor de coureur een pittig dagschema heeft opgesteld om hem beter te laten presteren in de Formule 1. “Zijn dagelijkse routine is best makkelijk”, vertelt Tost. “Hij moet rond 9.00 uur in de sportschool zijn, tot een uurtje of 9.30, 10.00. Daarna zit hij van 10.30 tot 11.30, 12.00 uur samen met zijn engineers. Vervolgens heeft hij aan het begin van de middag Engelse les.”

“Daarna zal hij opnieuw samen zijn met zijn engineers en mag hij nog een keertje naar de sportschool, waar hij nog eens twee uur zal trainen. Daarna zou hij naar bed moeten gaan. Simpel.”

Volgens Tost zitten er voor Tsunoda alleen maar voordelen aan zijn verhuizing naar Italië: “Het is een geschenk om van Engeland naar Italië te verhuizen. Je hebt er mooi weer, een fantastische keuken en de mensen zijn er aardig. Daarnaast heeft hij ook de mogelijkheid om nauw met het team samen te werken, met zijn engineers. Hij heeft namelijk nog een hoop te leren. In de wintermaanden wilde hij al naar Italië komen, maar er werd besloten dat hij in Engeland bleef. Nu zit hij alsnog in Italië. Hij woont er nu en hij geniet ervan. Wij zijn ook blij dat we hem dicht bij ons hebben omdat we zo alles beter onder controle kunnen hebben.”

Het verhaal dat Tsunoda na zijn verhuizing ook daadwerkelijk bij Tost is ingetrokken verwijst de Oostenrijker overigens naar het land der fabelen: “Nee, we wonen niet samen in hetzelfde appartement, het is al genoeg als hij me in de fabriek ziet. Ik ben niet de belangrijkste persoon voor hem, het belangrijkste is de samenwerking met zijn engineers en met zijn trainers, zij doen het meeste werk en tot dusver werkt alles goed. Yuki is blij, we zullen zien hoe het allemaal uitpakt.”

"Ik hoop niet dat ik aan het einde van dit jaar het lichaam van een bodybuilder heb" - Yuki Tsunoda

De beslissing om Tsunoda naar Italië te laten verhuizen werd genomen tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco, waar de Japanner in de tweede vrije training de muur raakte: “Ik kreeg het te horen toen ik in Monaco was, volgens mij was het op de zaterdag”, vertelt Tsunoda. “Eigenlijk na mijn crash in VT2, dat was niet goed. Ik denk ook niet dat Red Bull blij was.”

“Een grote verandering is wel goed voor mij denk ik. Mijn laatste drie, vier races waren namelijk niet goed en er moest iets veranderen. Monaco was niet leuk, maar zo is het nu eenmaal. Vooral de meeting met de engineers is goed omdat ik zo de auto beter kan begrijpen. Dat was een goede voorbereiding voor deze week, dus dat voelde goed. Verder zit ik nu vooral veel, veel langer in de sportschool. Ik hoop niet dat ik aan het einde van dit jaar het lichaam van een bodybuilder heb.”

