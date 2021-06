Masi pareert kritiek Rosberg over gevaarlijke ingang pits in Baku

In de aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan plaatste Nico Rosberg een video op zijn YouTube-kanaal waarin hij de kijkers meenam met een rondje over het stratencircuit in Baku. In zijn analyse van de omloop maakte hij duidelijk dat vooral de ingang van de pits hem niet kan bekoren. Op het Baku City Circuit ligt de ingang vlak voor start-finish aan de linkerkant van de baan. De coureurs dienen dus te remmen en een snelle links-rechts-links-chicane te nemen om de pits te bereiken, maar dat gebeurt wel op het snelste punt van het circuit. Coureurs die daar niet naar de pits gaan, tikken 340 tot 350 kilometer per uur aan met een slipstream.

“Ik ga jullie een van de plekken laten zien die ik altijd een van de gevaarlijkste van het jaar vond”, zei Rosberg in zijn video. “Het is redelijk beangstigend. Je komt met 350 kilometer per uur aan op dat punt, en kijk eens wat daar aan de linkerkant zit [verwijst hij naar de pitingang]. Stel je voor dat er op dit punt iets stuk gaat aan je auto. Je rijdt 350 kilometer per uur. Links heb je alleen een muur en die staat naar je toe gericht. Als er iets afbreekt en je gaat richting die muur, dan is dat het einde, dan ben je er niet meer. Dit is een van de meest beangstigende plekken waar ik ooit met een F1-auto heb gereden. Het voelt gewoon heel verkeerd om daar langs te rijden.”

De uitspraken van Rosberg kwamen weer in het middelpunt van de belangstelling te staan toen Lance Stroll en Max Verstappen zondag een klapband kregen tijdens de GP van Azerbeidzjan. De Aston Martin-coureur had zijn crash bij het opkomen van het rechte stuk, terwijl het voor Verstappen fout ging ter hoogte van de ingang van de pits. De Red Bull-coureur eindigde uiteindelijk aan de rechterkant in de muur, maar zelf stelde hij dat de crash een heel andere afloop had kunnen hebben als hij haaks linksaf was gegaan. Desondanks gaf F1-wedstrijdleider Michael Masi aan dat hij niets ziet in de kritiek van Rosberg.

“Ik ben het niet eens met dat commentaar”, vertelde Masi na afloop van de race in Azerbeidzjan. In zijn ogen is er niets mis met de ingang van de pits, die aan alle veiligheidseisen voldoet. “De ingang van de pits en het gehele circuit zijn ontworpen en door de FIA gehomologeerd als een Grade 1-circuit. Daarmee voldoet het aan alle verschillende veiligheidseisen die de FIA binnen de reglementen heeft opgesteld.”

