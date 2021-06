Brawn: Slotfase Azerbeidzjan belooft veel goeds voor sprintraces

De Grand Prix van Azerbeidzjan leek een prooi te worden voor Max Verstappen totdat een paar ronden voor het einde zijn linker achterband het opeens begaf. De race werd kort daarna afgebroken om een half uur later met een staande start te worden hervat. De resterende coureurs namen vervolgens op zachte banden hun posities in op de grid, om na het doven van de rode lampen nog twee ronden af te werken.

En die twee ronden zaten stampvol actie. Lewis Hamilton leek bij de herstart binnendoor te duiken bij Sergio Perez, maar verremde zich royaal voor de eerste bocht en schoot rechtdoor, waarna hij slechts vijftiende werd. Perez hengelde vervolgens zijn eerste zege voor Red Bull binnen, terwijl Sebastian Vettel tweede werd met de Aston Martin. Daarachter was een bloedstollend duel tussen Pierre Gasly en Charles Leclerc voor de laatste podiumplek, die de AlphaTauri-coureur in zijn voordeel beslechtte. Het explosieve einde aan de Azerbeidzjaanse Grand Prix belooft volgens Formule 1-baas Ross Brawn veel goeds voor de sprintraces waarmee later dit jaar geëxperimenteerd wordt op zaterdag. Bij een aantal Grands Prix zal een korte race op zaterdag de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepalen.

“Het deed me goed om een aantal commentatoren te horen zeggen dat ze nog wel tien van die ronden hadden willen zien zoals die laatste twee”, schrijft Brawn in zijn column voor de officiële Formule 1-website. “Die ronden waren namelijk een goed voorproefje op wat we straks met de sprintkwalificaties krijgen. Die wedstrijden duren weliswaar iets langer, zo’n zeventien tot twintig ronden, maar het racen zou daarin wel eens net zo zinderend kunnen worden, doordat rijders zich geen zorgen hoeven te maken over dat ze hun banden moeten sparen.”

Losgelaten leeuwen

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso imponeerde in Baku door zich bij de herstart behendig van de tiende naar de zesde plek op te werken. “We moeten maar eens gaan nadenken of we niet heel veel races van twee ronden - zeg een stuk of 25 - moeten gaan hebben op zondag!”, grapte de Spanjaard na afloop van de wedstrijd tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik vond het leuk. Er werd zeer agressief gereden tijdens die twee laatste ronden, omdat niemand voor zijn banden en dergelijke hoefde te zorgen. Dat was fun.”

Ook Pierre Gasly liet weten zich goed te hebben vermaakt tijdens de laatste twee ronden van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. “We waren net leeuwen die uit hun kooien werden gelaten. Iedereen ging ervoor en probeerde zo snel mogelijk zoveel mogelijk plekken goed te maken. Ik heb nog geen herhaling gezien van die twee laatste ronden, maar ik ervoer ze als erg intens. Ik heb er echt van genoten”, aldus de coureur van AlphaTauri.

Video: Jack Plooij blikt terug op de Grand Prix van Azerbeidzjan