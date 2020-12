Ferrari focust op 2022, pas ingrijpen in 2021 als het echt misgaat

Hoewel de Italianen hard bezig zijn om een nieuwe en sterkere motor te ontwikkelen voor 2021, heeft Ferrari niet de illusie dat het komend seizoen met Mercedes en Red Bull (en mogelijk teams als Racing Point en McLaren) om de prijzen kan strijden. Het doel is een verbetering van de huidige einduitslag (zesde in het constructeurskampioenschap), maar de echte focus bij de recordkampioen ligt op de ontwikkeling van de auto voor 2022 als het nieuwe technische reglement wordt ingevoerd, zo laat teambaas Matti Binotto weten. “Ik denk dat 2022 belangrijker zal worden dan 2021. Dat komt omdat we in ’22 een nieuw technisch tijdperk betreden. Als je die nieuwe periode al met een achterstand begint dan wordt het in de seizoenen daarna alleen maar moeilijker. Ik verwacht dan ook dat 2022 de hoogste prioriteit zal hebben.”

2021 wordt dus een overgangsjaar voor Ferrari, maar dat betekent niet dat Binotto de teugels komend jaar helemaal zal laten vieren. “Ik denk dat we als Ferrari een seizoen als 2020 niet nog eens kunnen accepteren. We moeten minimaal voor een betere positie [in het kampioenschap] gaan. Maar als het gaat om het ontwikkelen van de wagen dan zullen we alleen ingrijpen als we er slechter voor staan dan we [van tevoren] hadden verwacht of omdat een deel van het werk voor 2022 dat vereist.”

Binotto was al voor het einde van het seizoen nadrukkelijk bezig met de toekomst van Ferrari, dat komend jaar in Charles Leclers en Carlos Sainz een nieuw rijdersduo krijgt. De in Zwitserland geboren Italiaan miste de Grand Prix van Abu Dhabi wegens ziekte, maar was ook in Turkije en de eerste race in Bahrein niet aanwezig. Binotto koos er voor om in de fabriek in Maranello te blijven en toe te zien op de werkzaamheden aldaar. Hij zag positieve dingen. “Als ik kijk naar de manier we de auto ontwikkelen dan heb ik enige hoop dat het we een beter seizoen zullen draaien. Maar we zult het pas echt weten wanneer we ons [op de baan] met de anderen kunnen vergelijken."