Ferrari bouwt nieuwe 'supersnelle' krachtbron voor komende jaren

Dat gat ontstond nadat de wel erg sterke Ferrari-motor van 2019 door de FIA nauwkeurig onder de loep werd genomen. Het resultaat van het onderzoek is nooit openbaar gemaakt, maar de motoren van Ferrari hebben dit seizoen beduidend minder vermogen dan een jaar eerder.

In Maranello wordt hard gewerkt om dit verlies goed te maken. Volgens onze Italiaanse Motorsport.com-collega’s wil Ferrari vooral de prestaties van de MGU-H verbeteren door een iets kleinere turbolader te installeren en gebruik te maken van een innovatieve intercooler. Maar de grootste verandering moet plaatsvinden in het ontwerp van de V6-verbrandingsmotor. Ferrari zou een krachtbron hebben ontwikkeld met een zeer snelle ontsteking die zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding van de brandstof.

Nieuwe krachtbron 'supersnel'

Het project staat onder leiding van de Oostenrijker Wolf Zimmermann die vorig jaar terugkeerde op de motorenafdeling van Ferrari. Hij was al eerder betrokken bij het ontwikkelen van de hybride V6 van Ferrari en werkt nauw samen met de Oostenrijkse technische partner AvL. De eerste resultaten lijken bemoedigend, intern wordt de motor al ‘supersnel’ genoemd. Met de extra inspanning verwacht Ferrari voor komend seizoen maar liefst dertig pk extra te vinden, een kolossale stap vooruit. Overigens denkt men bij Ferrari nog niet dat het lek daarmee helemaal boven is, het zou echter wel een eerste stap zijn om het gat naar de dominante Duitse krachtbron te dichten. Ferrari hoopt met de extra inspanning niet alleen klaar te zijn voor 2021, maar ook een goede basis te hebben voor de jaren daarna.

Bevriezing motoren

Zoals het er nu naar uitziet zal er pas in 2026 een nieuw motorenreglement worden geïntroduceerd, maar vanaf 2022 mogen de teams hun motoren nog maar op enkele onderdelen verder ontwikkelen. Ferrari hoopt tegen die tijd de achterstand volledig te hebben ingelopen, ook met het oog op mogelijk nog strengere maatregelen van de FIA. Concurrent Red Bull eist namelijk een volledige bevriezing van de krachtbronnen na 2021. Alleen zo zouden de Bulls in staat zijn om het Honda-motorenproject in eigen beheer over te nemen en actief te blijven in de Formule 1.