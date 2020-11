Wolff over uitbreiding kalender: "Triple-headers gaan tol eisen"

Volgend seizoen daarentegen staan er al 23 Grands Prix op het programma en Liberty Media wil dat aantal zelfs uitbreiden naar 24 races. Met name de triple-headers baren Wolff zorgen. Het format met drie opeenvolgende raceweekends werd voor het eerst gebruikt in het seizoen 2018, maar kreeg veel kritiek van de teams vanwege de druk op het reizende personeel. Dit jaar werden – vooral ook om de teams in de coronabubbel te houden – maar liefst vier triple-headers gehouden. De laatste staat vanaf volgend weekend in Bahrein (2x) en Abu Dhabi op het programma.

In het huidige ongebruikelijke ‘coronaseizoen’ wordt het format nog geduld, maar de teambazen zijn niet erg enthousiast om het concept van drie races op rij ook in de toekomst voort te zetten, zeker als een seizoen uit 23 of 24 races zal bestaan.

In juli waarschuwde McLaren-teambaas Andrea Seidl al dat triple-headers “niet de nieuwe standaard voor toekomstige seizoenen moeten worden”, maar voor 2021 staan er al weer twee op het programma, namelijk België, Nederland en Italië in augustus/september en Rusland, Singapore en Japan in september/oktober. Gevreesd wordt dat als Liberty Media inderdaad naar 24 Grands Prix toe wil er nog wel eentje bij zou kunnen komen.

Wolff verzet zich daartegen. “Ik denk dat de teams het meeste baat hebben bij de extra omzet en inkomsten die extra races met zich meebrengen dus in dat opzicht staan we achter de verdere uitbreiding. Maar aan de andere kant zullen die triple-headers hun tol eisen. Ik geloof dat er een Aziatische triple-header [Rusland, Singapore, Japan] op het programma staat en dat betekent dat we meer dan drie weken van huis zijn en dat is zeker niet geweldig.”

Roterende crews

Net als andere teams is ook Mercedes al bezig met het roteren van het reizende personeel om de last te verdelen. “Je moet niet vergeten dat de hardst werkende mensen diegenen zijn die de garages op- en afbouwen, en de monteurs die ‘s nachts moeten doorwerken als er iets misgaat”, vervolgt Wolff. “We moeten ons afvragen hoe lang dat houdbaar is en of je een ander systeem moet implementeren met een tweede crew die het zware werk kan overnemen. Het is iets dat we nu bestuderen.”

