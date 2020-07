Seidl: Triple-headers in F1 moeten niet de standaard gaan worden

De Formule 1 heeft een veeleisend drieluik achter de rug in Oostenrijk en Hongarije, en breit daar vanaf volgende week een tweede periode met drie weekends op een rij aan vast. Na twee races op Silverstone trekt de F1 naar Barcelona voor de Spaanse Grand Prix. In de herfst komt daar nog een derde triple-header bij om nog zoveel mogelijk F1-races te kunnen laten plaatsvinden, grotendeels in Europa.

In 2018 werden er voor het eerst drie races op een rij georganiseerd, die bijzonder onpopulair was bij de teams omwille van de hoge werkdruk op de teamleden. Maar nood breekt wet en door COVID-19 moesten er weer veel races op poten worden gezet in een korte tijdspanne en waren nieuwe triple-headers onvermijdelijk. Daar heeft McLaren-chef Andreas Seidl begrip voor, maar volgens hem is het in normale omstandigheden niet voor herhaling vatbaar.

"We gaan nu naar een triple-header met twee races in Engeland, wat voor de Britse teams niet zo erg is als voor de anderen. Daarna komt er een nieuwe triple-header, en ik geloof dat er daarna nog een aankomt. Dat is wel erg lastig. Gezien de speciale omstandigheden dit jaar is dat iets waar we doorheen moeten, maar tegelijk kan dit niet de nieuwe standaard worden voor toekomstige seizoenen."

Teams proberen hun personeel te roteren om hen fris te houden in deze periode van negen GP-weekend op 11 weken tijd. Seidl geeft aan dat het reizen een van de lastigste aspecten is omdat personeelsleden door de strikte protocols weinig kansen krijgen om naar huis te gaan. "Ik denk dat het werken op het circuit niet het meest uitdagende aspect is. Dat is hard werken, maar het grootste probleem is het weg zijn van de familie. We moeten ons ervan bewust zijn dat de triple-headers steeds lastiger zullen worden naarmate het seizoen vordert. Dat wordt de grootste uitdaging."

"Als team proberen wij de reizen en verblijf in hotels zo comfortabel mogelijk te maken om het team er zo goed mogelijk door te loodsen. Tegelijkertijd denk ik dat iedereen in het team begrijpt dat dit een speciaal seizoen is in speciale omstandigheden. We snappen ook allemaal dat het nodig is voor het voortbestaan van de teams dat we dit jaar racen."