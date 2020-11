Jacques Lafitte: exponent van een succesvolle Franse generatie

Lafitte was eind jaren zeventig onderdeel van een hele generatie Frans racetalent. De bekendste coureur uit die stal was uiteraard Alain Prost die vier keer wereldkampioen werd, maar bestond verder uit coureurs als Rene Arnoux, Patrick Tambay, Didier Pironi, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Depailler (allen Grand Prix-winnaars) en de genoemde Lafitte.

Frank Williams Racing Cars

Jacques Laffite, Williams FW04 Photo by: Motorsport Images

Lafitte – één van de gangmakers in de paddock – reed tussen 1974 en 1986 in totaal 176 Grands Prix. Hij begon zijn carrière in de koningsklasse van de autosport bij Frank Williams Racing Cars, de voorloper van het huidige Williams-team. Hij zat tijdens de Grand Prix van Duitsland in de ISO Marlboro FW die eerder dat seizoen nog was bestuurd door Gijs van Lennep. Hoewel Lafitte op de Nürburgring weinig indruk maakte mocht hij de rest van het seizoen blijven zitten. Ook in 1975 was hij van de partij en dit keer boekte hij wel succes in Duitsland: Lafitte finishte de race op de Nordschleife op de tweede plaats achter Carlos Reutemann in de Brabham.

Guy Ligier

Jacques Laffite, Ligier JS5 Matra Photo by: David Phipps

Dat podium opende de ogen van Guy Ligier die voor 1976 een compleet Frans team aan het samenstellen was. De oud-coureur had daarvoor de boedel van het voormalige Matra opgekocht en een eigen auto ontworpen, de JS5. Die naam was een eerbetoon aan Ligier’s vriend Jo Schlesser die in 1968 was omgekomen tijdens de Franse Grand Prix. Met de befaamde Matra V12 in het achteronder en Lafitte achter het stuur behaalde het team (met slechts één auto) in het debuutseizoen drie podiums en een zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Eerste overwinning

Podium: tweede plaats Jochen Mass, McLaren, winnaar Jacques Laffite, Ligier, derde plaats Carlos Reutemann, Ferrari Photo by: Sutton Images

Een seizoen later volgde nieuw succes: Lafitte won de Grand Prix van Zweden van 1977 op Anderstorp voor Jochen Mass in de McLaren en Ferrari-coureur Reutemann. De overwinning zorgde voor feestvreugde in Frankrijk: voor het eerst had een Franse coureur met een Franse auto en een Franse krachtbron een Grand Prix gewonnen. De aangewakkerde belangstelling zorgde voor meer geld en in 1978 kon Ligier zelfs een compleet programma met twee coureurs optuigen. Lafitte kwam in dat jaar echter niet veel verder dan twee podiums en een achtste plaats in het kampoenschap, mede door de inmiddels op leeftijd geraakte V12 van Matra.

Voor 1979 werd de overstap gemaakt naar de beproefde Cosworth DFV. Lafitte won direct de eerste twee races en leek kanshebber op de titel, maar drie uitvalbeurten op rij zorgden voor een terugval. Uiteindelijk werd de toen al 35-jarige Lafitte dat seizoen vierde in het coureurskampioenschap. Ook in de seizoenen ’80 en ’81 bereikte Lafitte die positie. In dat laatste seizoen boekte hij in Canada zijn zesde en laatste F1-overwinning.

Ongeluk op Brands Hatch

In 1983 keerde Lafitte terug naar Frank Williams, maar na twee kleurloze seizoenen koos de 42-jarige coureur in 1985 nog één keer voor een Frans avontuur. Hij sloot opnieuw aan bij het opgeleefde Ligier en pakte in 1985 drie podiums. Weer een jaar later wist hij de opmars van Ligier een vervolg te geven met nog eens twee podiums, maar halverwege het seizoen ging het gruwelijk mis. Bij een ernstig ongeluk vlak na de start van de Britse GP op Brands Hatch brak Lafitte beide benen waarna er een einde kwam aan zijn racecarrière.

Na zijn raceloopbaan was Lafitte nog even betrokken bij het Ligie-team, maar daarna was hij vooral actief als uitbater van een golf-resort en als commentator bij de Franse televisie.