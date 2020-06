F1 roept ontwikkelingsoorlog van motoren een halt toe

De kosten voor het ontwikkelen van motoren vallen vanaf 2021 niet onder het budgetplafond, maar diverse partijen maakten zich zorgen dat de investeringen op dat vlak uit de hand zouden lopen. Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul suggereerde eerder deze week dat de kosten om een competitieve krachtbron af te leveren al een flinke last geworden was. “We hebben moeten pushen om de idiote ontwikkelingsrace rond de motoren bij te kunnen houden, het is waanzinnig wat we aan de motor uitgegeven hebben. Dat gaat nu veranderen”, zei Abiteboul.

Nu is er een akkoord bereikt over wat de fabrikanten vanaf volgend seizoen mogen doen bij de ontwikkeling van een krachtbron. Tot op heden introduceerden fabrikanten voor aanvang van het seizoen een gloednieuwe motor om vervolgens gedurende het seizoen verschillende nieuwe elementen te introduceren. Teams mochten bovendien drie verschillende motoren per seizoen gebruiken, het zorgde ervoor dat de specificatie sterk uiteen kon lopen. Voor komend jaar gaat dat echter veranderen. De motorfabrikanten moeten een motor homologeren die van 2021 tot 2025 gebruikt kan worden.

In het reglement staat geschreven: “Elke motorfabrikant krijgt de gelegenheid om slechts één homologatiedossier aan te bieden voor de periode en de homologatie is geldig tot het eind van het 2025-kampioenschap.” Dat hoeft niet meteen te betekenen dat teams tegen die tijd geen aanpassingen mogen maken, maar de reglementen maken duidelijk dat er voor een periode van vijf jaar flinke restricties vastgesteld zijn. Vanaf dit jaar krijgen fabrikanten al te maken met restricties op het gebied van kleinere onderdelen (cilinderkoppen, het carter, het nokkendeksel), enkele andere zaken mogen vanaf heden tot 2023 eens per jaar aangepast worden. Naast deze kleinere onderdelen mag ook de MGU-H dit jaar niet meer vervangen worden. In 2021, 2022 en 2023 mogen deze onderdelen eens per jaar vervangen worden. Bepaalde onderdelen, zoals de MGU-K en de batterij, mogen nog tot het eind van 2021 aangepast worden, ook in 2022 en 2023 mogen fabrikanten nog een update brengen.

41 motoronderdelen

Er is een lijst van 41 motoronderdelen opgesteld waarvan teams elk jaar een update kunnen brengen, zoals de MGU-K, de batterij en de elektronica. Voor 2021 mogen fabrikanten een nieuwe of verbeterde motor introduceren, vanaf dat moment mogen ze dat jaar nog een update doorvoeren. Ook in 2022 en 2023 mogen teams ieder jaar nog een update doorvoeren, vanaf dat moment wordt alles min of meer bevroren tot het eind van de huidige motorformule in 2025. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in het reglement, teams mogen bepaalde veranderingen doorvoeren ten behoeve van de betrouwbaarheid.

In het reglement staat verder geschreven: “Een fabrikant kan tijdens de periode waarin de homologatie geldig is het verzoek indienen bij de FIA om aanpassingen te doen aan de krachtbron. Dit is enkel toegestaan als het gaat om betrouwbaarheid, veiligheid, kostenbesparingen, het aanpassen van de installatie en problemen met het leveren van onderdelen. Dergelijke aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden bij de technische afdeling van de FIA, alle noodzakelijke informatie moet meegeleverd worden. De FIA zal de correspondentie met alle fabrikanten delen.”

Een ander interessant aspect is dat er strengere richtlijnen voorgeschreven worden om ervoor te zorgen dat klantenteams de beschikking hebben over dezelfde specificatie als het fabrieksteam. Tenzij een klantenteam de verandering weigert moeten klanten- en fabrieksteams met "dezelfde controlesoftware voor de PU rijden en op dezelfde manier aangestuurd kunnen worden. […] Ook moeten identieke specificaties op dezelfde motorolie of brandstof lopen, tenzij een klantenteam de voorkeur geeft aan een alternatieve leverancier.”