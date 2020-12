Eindrapport Giovinazzi: Italiaan doorstaat jaar van de waarheid

Antonio Giovinazzi was dit jaar voor het tweede seizoen op rij naast Kimi Raikkonen de vaste waarde voor Alfa Romeo Racing, het Formule 1-team dat ontstond na de samensmelting van het Italiaanse automerk met Sauber.

Net als vorig jaar finishte de inmiddels 27-jarige Italiaan op de zeventiende plaats in het kampioenschap, maar dit jaar deed hij dat met beduidend minder punten dan in zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Waar Giovinazzi in 2019 nog kon bogen op vier puntenfinishes (met als uitschieter een vijfde plaats in Brazilië) en zeventien punten daar bleef de vangst dit jaar beperkt tot drie top-tien noteringen en slechts vier punten. Giovinazzi kwam niet verder dan één negende en twee tiende plaatsen en deelde zo in de misère die Ferrari over zichzelf en de klantenteams Haas en Alfa Romeo had afgeroepen.

Op voorhand was al bekend dat de Ferrari-krachtbronnen dit jaar geen rol van betekenis konden spelen en zonder wonderauto bleef er voor Giovinazzi dan ook weinig anders over om voor te knokken dan lijfsbehoud. Immers de youngsters uit de Ferrari-opleiding lagen in grote getale op de loer en alleen een goed onderling resultaat ten opzichte van teamgenoot en referentiepunt Raikkonen zou Giovinazzi kunnen redden. Waar de Italiaan vorig jaar nog verzoop ten opzichte van de Fin daar was hij dit jaar bijzonder goed opgewassen tegen de immer stoïcijnse oud-wereldkampioen.

Won Raikkonen in 2019 nog glansrijk het onderlinge kwalificatieduel, dit jaar was het de Italiaan die op de zaterdag beter presteerde: Giovinazzi startte negen keer voor Raikkonen. En ook in de races was er een beter evenwicht: Vorig seizoen was Raikkonen zestien keer de betere in de race (en Giovinazzi maar twee keer), dit jaar was dat aantal teruggebracht naar 'slechts' negen keer, terwijl Giovinazzi vier keer een betere klassering kende. Beide coureurs droegen bovendien evenveel bij aan het seizoenstotaal van Alfa Romeo (acht punten) en werden vlak bij elkaar zestiende en zeventiende in het kampioenschap.

Al met al kunnen we stellen dat de keuze van Alfa Romeo om er in 2021 nog een seizoen met Giovinazzi aan vast te plakken te rechtvaardigen valt, ook als er talenten als Mick Schumacher op de deur staan te kloppen. Giovinazzi heeft bewezen aan te kunnen haken bij het niveau van zijn illustere teamgenoot. Of dat echter voldoende is om Alfa Romeo in de vaart der volkeren op te stuwen en - bij een vertrek van Raikkonen - zelfs te kunnen dragen, is natuurlijk een tweede. Volgend seizoen zal wat dat betreft het jaar van de waarheid worden voor Giovinazzi.

Cijfers van de redactie: