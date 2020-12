Binotto: Rivalen Ferrari voor P3 profiteren van ‘gratis tokens’

Vanwege het coronavirus heeft de Formule 1 een aantal maatregelen doorgevoerd om de kosten voor de teams te drukken. De invoering van de nieuwe technische reglementen is uitgesteld tot 2022 en de teams staan komend seizoen met dezelfde auto aan de start als afgelopen seizoen. Qua aerodynamica krijgen de teams wel de mogelijkheid om het huidige pakket te verbeteren, maar de doorontwikkeling van het chassis is grotendeels aan banden gelegd. De enige veranderingen die eraan gedaan mogen worden, moeten gekocht worden met zogenaamde tokens.

Een maas in de wet zorgt er echter voor dat de teams die versnellingsbakken en de wielophangingen inkopen - zoals Racing Point en AlphaTauri - dit ook in 2021 mogen doen zonder dat dit een token kost. Ferrari-teambaas Mattia Binotto beseft dat dit gevolgen kan hebben voor zijn team en voorziet dat dit de strijd van Ferrari niet makkelijker gaat maken. “We hebben beperkingen in onze ontwikkeling voor volgend jaar door het tokensysteem. Met slechts twee tokens moeten we op een of andere manier proberen om de zwakke plekken van dit jaar aan te pakken of aan te passen”, vertelde hij.

“Maar er zijn teams die op dit moment niet beperkt worden door tokens. Racing Point en AlphaTauri krijgen gratis tokens, dus deze teams hebben een competitief voordeel ten opzichte van ons en andere teams wat betreft de ontwikkeling. Daar moeten we ons bewust van zijn. Andere teams wisselen weer van motorleverancier en krijgen qua motorvermogen een upgrade, dus ook daar moeten we ons bewust van zijn. De tegenstanders zullen volgend jaar dus weer sterk zijn, maar ik geloof in wat wij hier in Maranello en sterk team hebben en ik vertrouw erop dat we het beter kunnen doen dan dit jaar.”

Het seizoen 2020 verliep zeer teleurstellend voor Ferrari, dat slechts op de zesde plaats eindigde in het kampioenschap voor constructeurs. De Scuderia heeft goede hoop dat het in 2021 een stap voorwaarts kan zetten, mede door de bemoedigende resultaten die de nieuwe motor op de testbank laat zien. “Het team is in de afgelopen vijf jaar in staat geweest om tweede te worden in het kampioenschap, met uitzondering van een derde plek. Ik denk dus niet dat de derde plek onmogelijk is”, zei Binotto, die overigens denkt dat het gat naar Mercedes te groot is om te overbruggen in 2021. “De derde plaats zou naar mijn mening onze minimale doelstelling moeten zijn voor volgend seizoen.”

