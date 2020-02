Brundle verwacht veel van 2020: "Hoop op een Senna-Schumacher duel"

Een wisseling van de wacht is in alle vormen van sport onvermijdelijk. De jonge garde neemt het commando op een goed moment immers over. Maar juist op de scharnierpunten van dergelijke tijdperken worden de mooiste gevechten uitgevochten. Brundle geeft in gesprek met Auto, Motor und Sport aan in het F1-seizoen 2020 weer zo'n scharnierpunt te zien, met spektakel tot gevolg. "Ik kijk enorm uit naar dit seizoen. We hebben continuïteit in de reglementen, waardoor het veld sowieso iets dichter in elkaar schuift. En we hebben natuurlijk de jonge honden die 'koning Lewis' van de troon willen stoten", begint hij zijn vooruitblik op de nieuwe campagne.

Dit enthousiasme brengt hem eigenlijk een slordige 26 jaar terug in de tijd. Toen was ene Michael Schumacher nog de belichaming van het jonge talent en leek de Duitser klaar om de gevestigde namen uit te dagen. "We kunnen [in 2020] dus alsnog krijgen wat we bij Schumacher en Senna hebben gemist. Door het tragische ongeval van Senna hebben we het geweldige duel tussen die twee namelijk niet gekregen: de kroonprins tegen de koning dus. Maar zoiets zou ik dit jaar in ieder geval graag zien. In dat geval wordt het dan: Max en Charles tegen Lewis en Seb."

Met iets kleinere verschillen tussen de drie topteams zou deze droomstrijd helemaal tot ontbranding kunnen komen. Continuïteit op technisch vlak gaat normaliter helpen om Mercedes, Ferrari en Red Bull nog dichter bij elkaar te brengen. Al heeft Brundle in de vorm van McLaren ook nog een 'dark horse' in petto. "Ik zou Lando Norris in ieder geval niet afschrijven. Daarnaast ben ik persoonlijk ook een groot fan van Carlos Sainz."

Rivalen op de baan, vrienden naast de baan

Brundle is sowieso zeer te spreken over deze nieuwe lichting, met bijvoorbeeld ook George Russell en Alexander Albon als exponenten. "Ik houd van hun rijstijl. Ze komen uit de Formule 2 en Formule 3 en hebben mijn ogen geopend, vooral door hun spectaculaire manier van inhalen. Ze zijn goed voorbereid op F1 en de auto's zijn tegenwoordig ook extreem veilig. Hierdoor zie je van deze gasten vele inhaalacties die voor mij erg bijzonder zijn. Die agressie hebben ze grotendeels uit de Formule 2 meegenomen, waar alle coureurs zichzelf dolgraag willen laten zien. Ik vind dat mooi om te zien."

Toch is er ook één aspect waar Brundle minder van snapt. Het verschil tussen de onderlinge rivaliteit op de baan en de joviale omgang naast het asfalt. Zo is bekend dat Max Verstappen en Lando Norris goede vrienden zijn en is er van onderlinge rivaliteit sowieso weinig sprake in de koningsklasse anno nu. "Ik snap dat niet echt. Het draait vandaag de dag allemaal om Instagram en om grapjes met elkaar maken. Ze zijn zo'n beetje elkaars beste vrienden geworden. Maar hoe kan zoiets nou standhouden? Wij hadden vroeger ook wel vriendschappen, maar die gingen vanzelf kapot als je met elkaar moest vechten op de baan", stelt Brundle met een glimlach.

Video: Jan Lammers heeft eveneens hoge verwachtingen van het F1-seizoen