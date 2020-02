Brawn: "Persoonlijkheid Schumacher en Hamilton erg verschillend"

Ross Brawn werkte eerder in zijn carrière samen met beide grootheden, eerst met Michael Schumacher bij Benetton en Ferrari en later kort met Lewis Hamilton bij Mercedes. Laatstgenoemde kan dit jaar het recordaantal wereldtitels van Schumacher evenaren net als vele andere records en zich daarmee misschien wel de grootste F1-coureur ooit maken. Omdat het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, is om een antwoord te vinden op de vraag wie beter is, wil Brawn vooral de gelijkenissen benadrukken die hij tussen de twee ziet. "Beiden zijn enorm getalenteerd in wat ze doen in de wagen en op die momenten dat ze uit het niets iets tevoorschijn toveren. Lewis maakte het team soms sprakeloos met zijn kwalificatieronden. Michael was net zo. Soms komen er gewoon coureurs voorbij die tot zoiets in staat zijn", citeerde de officiële website van de F1 hem.

Volgens Brawn verdient Hamilton alle lof en succes van de afgelopen jaren. "Lewis verdient elk kampioenschap dat hij heeft gewonnen. Hij heeft zich op het juiste moment bij het juiste team gevoegd en is op zijn allerbest. Hij maakt geen fouten en is een fantastische coureur. Zijn prestaties zijn uitzonderlijk. Het is niet alsof Lewis wint door geluk, hij wint omdat hij het fantastisch doet en dat moet je hem nageven", aldus de F1-directeur. Hij verwacht dat Hamilton nog dit jaar voorbij de 91 zeges van Schumacher zal gaan, wat lange tijd een onmogelijke opgave leek voor wie dan ook. Op dit moment staat de Mercedes-coureur op 84 overwinningen, wat betekent dat hij er dus nog zeven moet behalen in een seizoen dat 22 races telt (mogelijk 21 als de Grand Prix van China geen doorgang vindt).

Toch wil Brawn wel één verschil aanhalen tussen de coureurs. "Ze reden in verschillende tijdperken, in andere wagens en tegen andere coureurs, maar ze hadden ook een heel andere persoonlijkheid. Lewis is ontzettend professioneel en toegewijd, terwijl Michael een intens oog voor detail had wat betreft de wagen. Michael groeide op en racete in een periode dat de moderne technologie van nu nog niet beschikbaar was. Data-analyses waren erg ruw, de betrokkenheid van de coureurs veel groter. Als een coureur nu uit zijn wagen stapt zal de engineer een analyse uitvoeren van hoe de wagen zich gedroeg in de bochten. De coureur zelf hoeft dus niet veel te zeggen", vertelde hij. Als technisch manager bij Ferrari werkte hij nauw samen met Schumacher. "Toen ik met hem werkte hadden we een papier waarop de bochten stonden genummerd en hij moest me uitleggen waar hij onderstuur en overstuur had, zodat wij dat konden analyseren. Tegen de tijd dat een coureur nu zijn radio aanzet, is de analyse al gedaan. De vereisten zijn dus heel anders geworden en ik weet niet hoe Lewis hiermee zou zijn omgegaan. Hij komt uit een tijd dat het niet langer nodig is."

