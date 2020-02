Mercedes breidt samenwerking met INEOS uit

In december kondigde Mercedes al aan dat het met het INEOS wielerteam een technologische samenwerking zou aangaan via de nieuwe divisie Mercedes-Benz Applied Science. Op maandag liet het Mercedes-team tijdens een presentatie in Londen weten dat het die samenwerking verder doortrekt, waarbij INEOS de komende vijf seizoenen ook een belangrijke sponsor van het F1-team wordt.

De bijdrage van INEOS zou in de buurt komen van wat hoofdsponsor Petronas neertelt, waardoor het Mercedes-team er dus een erg belangrijk financiële partner bij heeft gekregen. Die deal is extra significant gezien de recente geruchten over een mogelijk vertrek van de constructeur uit de Formule 1.

Team INEOS is bij ons vooral bekend van het wielerteam, dat eerder door het leven ging als Team Sky. Met INEOS won de Colombiaan Egan Bernal de voorbije Tour de France. INEOS, een Britse chemiereus in handen van Sir Jim Ratcliffe, de rijkste Brit, is ook actief in de America’s Cup zeilrace.