Na de dubbelzege in Bahrein en de dubbele uitvalbeurt van Red Bull Racing, genoot Ferrari van een voorsprong van 44 punten in het kampioenschap voor constructeurs. Vier races later is een groot deel daarvan als sneeuw voor de zon verdwenen, want de marge bedraagt nog maar zes punten. Met Max Verstappen heeft Red Bull de laatste twee races overtuigend gewonnen en dat is deels te danken aan de upgrades die in Imola werden geïntroduceerd. Met die nieuwe onderdelen is het overschot aan topsnelheid ten opzichte van Ferrari gehandhaafd, terwijl de auto door gewichtsbesparingen wendbaarder geworden is in de bochten.

Momenteel lijkt Ferrari echter vooral pijn te hebben van de achterstand qua topsnelheid. Net als in Jeddah kon Charles Leclerc in Miami niet antwoorden op de DRS-aanval van Verstappen, maar hij kon zelf met DRS ook geen tegenaanval inzetten. Als die situatie gehandhaafd blijft, ziet het er volgens Martin Brundle niet goed uit voor de titelkansen van Ferrari. “Charles Leclerc en zijn Ferrari waren opnieuw de snelste combinatie op de baan, maar ook had Ferrari opnieuw geen antwoord op de uitstekende topsnelheid van Red Bull, zowel met als zonder DRS”, zegt Brundle in zijn column voor Sky Sports. “De beide wereldkampioenschappen zullen voor Red Bull zijn, tenzij Ferrari dat oplost met minder luchtweerstand op hoge snelheid.”

Het voordeel dat Red Bull heeft qua topsnelheid zorgt ervoor dat Verstappen en teamgenoot Sergio Perez ook op tactisch front een streepje voor hebben op hun collega’s van Ferrari. “Verstappen en Leclerc leverden opnieuw een indrukwekkende en volwassen rit af, maar de Ferrari-coureurs kunnen simpelweg niet meer zo eenvoudig inhalen als Leclerc in Bahrein deed bij Verstappen. Dit geeft Max en Perez de luxe om op hun banden te letten en af te wachten, wetende dat ze later op het rechte stuk relatief risicoloos kunnen inhalen”, legt Brundle uit.

Brundle zag overigens in Miami wel een manier waarop Ferrari de strijd met Red Bull had kunnen winnen. De voormalig Formule 1-coureur, die na zijn racepensioen commentaar is gaan geven bij de Britse tv, zag de Italiaanse formatie echter geen gebruik maken van de kans die de virtual safety car-fase bood. "Ferrari had hoogstwaarschijnlijk gewild dat ze in ieder geval een van hun auto’s naar binnen hadden gehaald tijdens de onvermijdelijke virtual safety car en volledige safety car, nadat Pierre Gasly op een relatief smal deel van het circuit botste met Lando Norris. Verstappen was op het moment dat de VSC begon al voorbij de pitingang gereden."