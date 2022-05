Ocon: P8 in Miami voelt als overwinning vanaf laatste startplaats

Het eerste bezoek van de Formule 1 aan Miami dreigde voor Esteban Ocon uit te draaien op een grote teleurstelling. Tijdens de derde vrije training klapte hij hard in de betonnen muur tussen bochten 13 en 14, wat een impact van 51G en een flinke bak schade aan zijn Alpine opleverde. Bovendien miste Ocon hierdoor de kwalificatie, waardoor hij veroordeeld was tot de laatste startpositie. Met een nieuw chassis wist hij op zondag een mooie opmars te maken, die uiteindelijk beloond werd met de achtste plaats en zes WK-punten.

“Ik ben verheugd, ik denk dat dit vandaag voor ons een overwinning is. We stonden allemaal voor een flinke uitdaging, maar alles ging perfect: van de strategie tot de besluiten via de radio en het bandenmanagement”, blikt Ocon na een vraag van Motorsport.com terug op zijn race in Miami. “En om dan in de punten te eindigen terwijl ik fysiek gezien 50 procent ben, voelt voor mij als en overwinning. Het is zeker een andere uitdaging, het kan goed of fout gaan. Zondag ging het goed, maar het is niet aan te bevelen om te racen op 50 procent van mijn fysieke kunnen. Qua luchtvochtigheid en hitte is het hier net zo zwaar als in Singapore.”

Een groot deel van de progressie boekte Ocon door zijn strategie: hij begon op hards en profiteerde van de safety car-fase, waarin hij wisselde naar de softs. “We wisten wat ons te doen stond. We wilden heel lang doorgaan op de hards en we wilden dat deze banden het lang vol zouden houden, dus bij de start moest ik best wel wat managen”, vertelt de Fransman over de strategie. “Het was lastiger dan ik verwachtte, eerlijk gezegd dacht ik dat ik de banden nooit aan de praat zou krijgen. Dat lukte wel, dus dat was goed. Bij de start waren we niet echt snel, maar langzaam maar zeker werd de snelheid beter en werden we snel in vergelijking met andere auto’s.”

Alpine moest zaterdag een nieuw chassis opbouwen vanwege Ocons crash in VT3. Na die crash was hij al kritisch op de wedstrijdleiding, want ook zelf kwam hij niet helemaal ongeschonden uit de crash. “Ik moet de jongens van het team enorm bedanken, want alles aan de auto was kapot. Het stoeltje ligt in stukken, de behuizing van de pedalen is helemaal kapot en ook het chassis is stuk. Het was een enorme impact en ik voel me fysiek maar half fit”, zegt hij. Waar had hij dan last van? “Vooral van mijn knieën en onderrug. Op mijn hielen heb ik enkele blauwe plekken. De klap was 51G, dus dat was best pijnlijk.”