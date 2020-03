Verstappen bezorgd over coronavirus, stelt Marko

Wereldkampioen Lewis Hamilton moest eerder al hardnekkige geruchten ontkrachten dat hij het coronavirus zou opgelopen hebben. Hamilton woonde enkele weken geleden een evenement bij met onder meer de Britse acteur Idris Elba, die sindsdien positief werd bevonden op COVID-19. Op Instagram legde Hamilton uit dat hij zich kiplekker voelt en riep de Mercedes-rijder iedereen op om vooral binnen te blijven en de raad om sociaal contact te vermijden op te volgen.

Ook bij andere atleten zit de schrik erin. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte ook Max Verstappen zich zorgen, zo bleek uit een telefoontje. "Hij heeft me in een telefoongesprek gezegd dat hij schrik heeft voor een infectie", vertelde Marko aan de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung.

Marko zelf maakt zich niet zoveel zorgen om zijn pupil, zo deelt hij mee met een kwinkslag. "Misschien is het maar beter dat hij het oploopt", grapte Marko. "Met zijn 22 jaar behoort hij niet tot de risicogroep, maar dan is hij er daarna immuun voor wanneer hij aan de titelstrijd begint."

Verstappen traint thuis

Verstappen blijft ondertussen thuis in Monaco trainen en houdt zich ook veel bezig met computersimulaties zoals iRacing en rFactor 2 met zijn vrienden van Team Redline en collega's als Lando Norris. Zo gaan de twee maandagavond om 21.00u weer tegen elkaar racen. Zoek niet naar Verstappen in de Virtual F1 Series van de Formule 1 zelf, die op het arcadespelletje F1 2019 wordt gespeeld. De Limburger liet weten geen interesse te hebben om dat type spel erbij te nemen.

"Nee, daar doe ik niet aan mee. Vooral omdat ik het spel nooit speel. Voordat je dat spel een beetje snapt, ben je weer een paar dagen verder. Daar heb ik op dit moment niet zo veel zin in", legt hij uit in gesprek met Ziggo Sport tijdens het Formule 1 Café. "Ook omdat ik al druk ben met allerlei andere spellen. Dan moet je heel veel switchen [tussen spellen] en dat werkt ook niet. En ik doe wel altijd ergens aan mee om te winnen. Ik ga niet in achterveld rondrijden, want dan doe ik liever helemaal niet mee."

