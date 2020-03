Verstappen neemt niet deel aan officiële simraces van F1

Bij gebrek aan echte F1-actie ontstaan er talloze virtuele initiatieven om fans door deze rustige periode heen te loodsen. Motorsport Games heeft de handen bijvoorbeeld ineen geslagen met Veloce voor de zogenaamde '#NotTheGP-races' met Lando Norris. Daarnaast komt de Formule 1 met eigen virtuele races, in de F1 2019-game. Het moet een platform bieden voor een mooie strijd tussen echte (F1-)coureurs en professionele simracers.

Het klinkt leuk, maar Verstappen gaan we niet zien in deze virtuele krachtmetingen. "Nee, daar doe ik niet aan mee. Vooral omdat ik het spel nooit speel. Voordat je dat spel een beetje snapt, ben je weer een paar dagen verder. Daar heb ik op dit moment niet zo veel zin in", legt hij uit in gesprek met Ziggo Sport tijdens het Formule 1 Café. "Ook omdat ik al druk ben met allerlei andere spellen. Dan moet je heel veel switchen [tussen spellen] en dat werkt ook niet. En ik doe wel altijd ergens aan mee om te winnen. Ik ga niet in achterveld rondrijden, want dan doe ik liever helemaal niet mee."

Crash met Norris op Daytona

Met die andere spellen duidt Verstappen onder meer op zijn races in rFactor 2 en iRacing. In dat laatstgenoemde spel drukte Lando Norris hem afgelopen week nog de muur in met een Porsche. "Maar dat gebeurde per ongeluk hoor", legt Verstappen uit. "Hij wilde mij opduwen, maar met die Porsche gaat dat heel moeilijk. De splitter kwam onder de vloer van de auto en toen crashte ik."

"Volgens mij was hij na afloop zelf nog een beetje in shock. Meteen na de wedstrijd zei hij wel tegen mij ‘sorry man’. Maar ach, dit soort dingen kan gebeuren. Het is vooral lachen met elkaar, het zijn wel leuke wedstrijden." Er staat dan ook absoluut geen rekening meer te vereffenen op het moment dat de echte racerij weer begint. "Haha, nee. En ze starten toch achter ons dus dat komt wel goed", zegt Verstappen lachend over McLaren.

Dan blijft de vraag waarom Norris en Verstappen wel competitief zijn en andere, echte coureurs niet. "Nou ja, je moet gewoon veel rijden om competitief te zijn", vervolgt de achtvoudig GP-winnaar desgevraagd. Het is dus een kwestie van veel uren maken. "En verder moet je een beetje verstand van de set-ups hebben. Rudy [van Buren] is daar bijvoorbeeld heel erg goed mee bezig. En sommige andere coureurs zijn daar misschien gewoon iets minder mee bezig."