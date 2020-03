Vandaag 29 jaar geleden: Senna wint in Sao Paulo

Senna is begin jaren negentig een gevierd man. De Braziliaan heeft in 1990 zijn tweede wereldtitel veroverd en is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen door de US Grand Prix in Phoenix te winnen.

25 kilometer van zijn geboortehuis

Het enige dat nog ontbreekt op het palmares is een zege in zijn thuisland Brazilië. Tot en met 1989 wordt de Braziliaanse Grand Prix in Rio de Janeiro verreden, maar vanaf 1990 staat - mede vanwege het succes van Senna - voor het eerst in lange tijd het Autódromo José Carlos Pace in Sao Paulo weer op het programma. Dat circuit is slechts 25 kilometer verwijderd van de Rua Aviador Gil Guilherme waar Senna op 21 maart 1960 ter wereld is gekomen, en er is hem dan ook alles aan gelegen om juist op dat circuit te zegevieren.

Geen succes in Brazilië

Een jaar eerder gaat het voor Senna nog mis op Interlagos: hij start in 1990 vanaf pole, maar moet uiteindelijk genoegen nemen met een derde plek. Weer geen overwinning in zijn thuisland want ook de eerdere edities van de Braziliaanse Grand Prix in Rio de Janeiro (Jacarepaguá) waaraan Senna heeft deelgenomen, eindigden in tranen.

Mansell brengt zege in gevaar

In 1991 is er echter een nieuwe kans. Senna kwalificeert zich op pole, met achter zich de Williams-coureurs Riccardo Patrese en Nigel Mansell. Senna heeft in McLaren MP4/6 een prima start en rijdt onmiddellijk weg van het veld. Na slechts enkele rondes heeft Senna al een voorsprong van meerdere seconden opgebouwd, maar dan vecht Mansell zich terug in de strijd. De Brazilianen op de tribune houden hun hart vast, maar zien tot hun grote vreugde dat de Engelsman in de 59ste ronde uitvalt met een kapotte versnellingsbak.

Versnellingsbakproblemen

Het uitzinnige publiek begint er nu echt in te geloven, maar wat zij niet weten is dat ook Senna met versnellingsbakproblemen kampt. Uiteindelijk blijft slechts de zesde versnelling van de MP4/6 over en om de zaken nog moeilijker te maken is het inmiddels ook gaan regenen. Zes ronden lang moet Senna alles uit de kast trekken om de oprukkende Patrese achter zich te houden. Het lukt hem wonderwel: op de finishlijn heeft hij nog maar drie seconden voorsprong, maar eindelijk wel zijn felbegeerde thuiszege.

Senna stort bijna in

De overwinning komt met een prijs. Senna is door het gedoe met zijn versnellingsbak en de natte baan zo vermoeid dat hij zijn wagen in de outlap stilzet. Uiteindelijk moet dokter Sid Watkins er aan te pas komen om Senna uit zijn auto te hijsen en naar het podium te brengen. Daar vindt hij nog net voldoende kracht om de Braziliaanse vlag en de trofee op te tillen. Senna heeft eindelijk Brazilië gewonnen, nota bene in zijn geboorteplaats Sao Paulo. Het is ongetwijfeld de mooiste en meest zwaarbevochten van al zijn 41 Grand Prix-zeges.

