Hamilton roept op tot social distancing: "Blijf veilig mensen"

Net als in Nederland is ook in andere landen - zoals Groot-Brittannië - de bevolking opgeroepen om ‘social distancing’ in acht te nemen en op minimaal anderhalve meter van elkaar te blijven. En net als in Nederland wordt ook in het buitenland die richtlijn met voeten getreden.

Hamilton roept zijn fans op Instagram op om binnen te blijven: “Het maakt me zo verdrietig te horen hoeveel doden er wereldwijd zijn. Ik weet dat de meesten van ons niet precies weten hoe het zover heeft kunnen komen. Het enige dat we kunnen doen, is proberen onszelf te isoleren en er voor te zorgen dat we het zelf niet krijgen en doorgeven. Er gaan nog steeds mensen naar clubs en cafés en grote bijeenkomsten, ik vind dat persoonlijk totaal onverantwoord en zelfzuchtig.”

De Mercedes-coureur voegt er aan toe dat hij bidt voor het medische personeel en alle andere “helden” die hun levens op het spel zetten: “Ik bid elke dag voor de gezondheid van mijn familie, maar ik doe dat ook voor jullie. Ik bid voor de mensen die in lokale winkels werken, bezorgers, artsen en verpleegkundigen die hun eigen gezondheid op het spel zetten om anderen te helpen en het land draaiende houden. Dat zijn de helden. Blijf veilig mensen.”

Hamilton besluit met de woorden: “Mocht je daartoe de gelegenheid hebben, probeer dan even de tijd te nemen om bij je eigen leven stil te staan en hoe je in de toekomst dingen beter zou willen doen. Hopelijk worden mensen zich door deze periode er meer van bewust hoe belangrijk gezondheid is, hoe je jezelf verzorgt en wat je in je lichaam stopt. We nemen dit leven voor lief en ik hoop dat we dat in de toekomst niet meer zullen doen.”