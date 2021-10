Sargeant krijgt kans in opleidingsprogramma Williams F1

Titels heeft Logan Sargeant in zijn carrière als coureur nog niet gewonnen, maar wel heeft hij zich de afgelopen jaren bewezen als een solide coureur met een derde plek in de Britse Formule 4 in 2017 en een vierde stek in de Formule Renault Eurocup in 2018. Daarna volgde de overstap naar de FIA Formule 3, waarmee de Amerikaanse coureur in het voorprogramma van de Formule 1 terecht is gekomen. Hij bracht de afgelopen drie seizoenen in de klasse door, met de derde plek in het kampioenschap van 2020 als beste resultaat. In totaal pakte Sargeant drie zeges in de klasse.

Met zijn verrichtingen heeft Sargeant indruk gemaakt op Williams, want die renstal heeft nu een plekje voor hem vrijgemaakt in haar opleidingsprogramma. De 20-jarige coureur uit Boca Raton voegt zich bij Jamie Chadwick, Roy Nissany en Jack Aitken als vierde lid van het programma. Williams maakte bekend dat Sargeant voor de langere termijn is aangetrokken en wordt onder meer ingezet om simulatorwerk en ontwikkelingswerk uit te voeren.

“Ik ben verheugd deel uit te gaan maken van de Williams Racing Driver Academy”, zei Sargeant bij de aankondiging. “Het is een fantastisch team met niet alleen een geweldige historie, maar ook een prachtige staat van dienst qua inbrengen van jong talent in de Formule 1. Ik kijk er enorm naar uit om met het team te gaan werken en kan niet wachten om aan de slag te gaan.” Ook Williams F1-teambaas en CEO Jost Capito is tevreden: “Logan heeft zijn talent laten zien in de Formule 3, waar hij consistent sterke resultaten leverde in een zeer competitief veld. Ik ben trots dat Williams een rol gaat spelen in de progressie en groei van nog een jonge, getalenteerde coureur.”