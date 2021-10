Fittipaldi over Formule 1-kalender met 23 races: “Waanzin”

De internationale autosportbond FIA maakte onlangs de Formule 1-kalender voor volgend jaar bekend met daarop het recordaantal van 23 races. Nieuw is de Grand Prix van Miami, die gepland staat voor 8 mei. De sport is daarnaast van plan terug te keren naar Australië, Canada, Singapore en Japan, landen waar vorig jaar en dit jaar geen race kon worden gehouden vanwege het coronavirus.

Emerson Fittipaldi noemt de kalender voor 2022 gekkenwerk. “Ik weet niet hoe de coureurs het tegenwoordig doen met 22 races op de kalender. Het is te veel. Volgend jaar zijn het er 23. Waanzin”, zei de wereldkampioen van ’72 en ’74 tijdens een door Kelbet.nl georganiseerd interview. “Bedenk je eens hoeveel gereis daarbij komt kijken en hoeveel jetlags. En hoeveel tijd ze weg zijn van hun gezin.”

“Het is een zwaar leven. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de monteurs en alle anderen in het team”, vervolgde Fittipaldi. “Het is tegenwoordig erg zwaar om in de Formule 1 te werken. Je moet enorm toegewijd zijn. Je zou eens moeten uitrekenen hoeveel dagen die mensen tijdens een seizoen onderweg zijn en hoeveel dagen ze thuis zijn. In mijn tijd hadden we veertien of vijftien races op de kalender.”

Wel werd er in de tijd dat de Braziliaan in de Formule 1 reed, veel meer getest. Vandaag de dag is het testen flink aan banden gelegd, maar volgens Fittipaldi is er nog altijd sprake van een behoorlijke werklast. “Wij gingen heel vaak testen tussen de races door. Dat is nu een stuk minder. In plaats daarvan gaan ze echter naar de simulator, moeten ze trainen en hebben ze allerlei andere verplichtingen tussen de Grands Prix door. Het is tegenwoordig niet makkelijk.”

Miami

Dat er volgend jaar met de Grand Prix van Miami een tweede race in de Verenigde Staten bijkomt, juicht Fittipaldi, die lange tijd in de stad in Florida heeft gewoond, echter wel toe. “En ze proberen ook nog een derde Grand Prix in Amerika te krijgen”, weet hij. “Liberty Media wil graag dat de Formule 1 daar aanslaat bij het grote publiek. Dankzij social media en Netflix is er al een jonge generatie fans aan het ontstaan in Amerika. Er kijken nu tieners naar de Formule 1 die eerder niet keken. Ik denk dat het erg belangrijk is voor de toekomst van de Formule 1 dat de cijfers in Amerika toenemen. Er zitten daar veel potentiële sponsors.”

Om die reden is Fittipaldi ook enthousiast over de deal die op handen lijkt te zijn tussen Andretti Autosport en Sauber, dat het team van Alfa Romeo runt in de Formule 1. “Om de Formule 1 groot te maken in Amerika heb je meer races nodig én een Amerikaanse rijder”, stelt Fittipaldi. “Als het allemaal van de grond komt, dan weet ik zeker dat Michael [Andretti] een Amerikaanse coureur wil hebben.”

Fittipaldi, wiens zoon Emmo Jr. deel uitmaakt van het Sauber Junior Team, denkt bovendien dat de formatie uit het Zwitserse Hinwil met hulp van Andretti verder naar voren kan komen op de grid. “Absoluut. Er werken natuurlijk al heel veel competente en zeer ervaren mensen. Frederic Vasseur is een fantastische teammanager. Maar ik weet zeker dat met de ervaring van Michael erbij er een competitief team kan worden opgebouwd voor de komende jaren.”