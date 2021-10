Ricciardo onthult Earnhardt-helmontwerp voor GP Verenigde Staten

Voorafgaand aan het F1-seizoen 2021 sloten Daniel Ricciardo en McLaren Racing CEO Zak Brown een weddenschap. Als de nieuwe McLaren-coureur een podiumplaats zou behalen in zijn eerste seizoen bij het team, dan kreeg hij een ritje in een Chevrolet Monte Carlo NASCAR-bolide uit 1984 van zijn baas cadeau. Die wagen werd destijds bestuurd door Dale Earnhardt senior, van wie Ricciardo in zijn jeugd groot fan was. De NASCAR-legende was zelfs de inspiratie voor de Australiër om in de F1 met startnummer 3 te gaan rijden.

Ricciardo won de weddenschap door vorige maand de GP van Italië te winnen en dit weekend mag hij zijn prijs inlossen op het Circuit of the Americas. Om nog maar iets meer aandacht aan het Earnhardt-thema te schenken, rijdt Ricciardo dit weekend met een aangepast helmontwerp, dat gebaseerd is op het design waarmee zijn grote idool in de NASCAR reed. De helm heeft dezelfde zwarte basis en sponsorstickers als het origineel, hoewel de namen van de sponsoren wel zijn veranderd. Daar heeft Ricciardo zijn kenmerkende startnummer 3 aan toegevoegd, evenals zijn handtekening en zijn bijnaam ‘The Honey Badger’.

De Grand Prix van de Verenigde Staten is voor veel coureurs aanleiding geweest om met een eenmalig helmontwerp op de proppen te komen. Bij McLaren rijdt dit weekend niemand met zijn gebruikelijke helm, want naast Ricciardo heeft ook Lando Norris gekozen voor een aangepast ontwerp. De Brit heeft juist gekozen voor een ontwerp dat op de Amerikaanse vlag is gebaseerd. Zijn landgenoot George Russell koos voor een Texaans thema met een houtkleurige achtergrond en een sheriff-badge op zijn ontwerp.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas – in 2019 de laatste winnaar van de Amerikaanse GP – gooit het over een andere boeg. Hij heeft gekozen voor een ontwerp met street art, dat is ontworpen door zijn vriendin Tiffany Cromwell. Fernando Alonso vraagt intussen aandacht voor de vulkaanuitbarstingen op La Palma met zijn aangepaste design. Nikita Mazepin heeft voor zijn eerste Amerikaanse GP een ontwerp laten maken met ratelslangen, een hoefijzer en cowboyhoeden, terwijl Yuki Tsunoda een herfstthema met vallende bladeren heeft gekozen. Dat ontwerp had de Japanner willen laten debuteren bij zijn thuisrace op Suzuka, die vanwege corona opnieuw niet doorging.

Foto's: De aangepaste helmontwerpen voor de Amerikaanse GP

